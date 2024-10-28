快訊

女兒遭男強擄強抱…母怒「身障就算了？」 張善政說話了

北檢查超思進口蛋案 今以被告身分約談陳吉仲、陳駿季、林聰賢

川普極端言論不奇怪 賀錦麗批法西斯主義者恐失焦

中央社／ 舊金山27日專電
共和黨總統候選人川普（左）和民主黨對手賀錦麗（右）。美聯社
共和黨總統候選人川普（左）和民主黨對手賀錦麗（右）。美聯社

美國民主黨總統候選人賀錦麗預計選前倒數一週於華府發表「終結辯論」，她近日猛攻對手川普是法西斯主義者。「財經內幕」引述不同人士評論，指出此策略恐無法奏效，且選民已對川普的極端言論習以為常。

美國總統大選競選進入最後衝刺階段，兩黨總統候選人近日直搗對手票倉。民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）25日與流行樂天后碧昂絲（Beyonce）現身德州休士頓，共和黨總統候選人川普（Donald Trump）27日於家鄉紐約舉行造勢大會。

美國媒體「財經內幕」（Business Insider）資深政治記者葛瑞菲斯（Brent Griffiths）評論指出，近期民調仍顯示，選民最關注的議題是經濟民生，賀錦麗在競選尾聲明顯採取與現任總統拜登（Joe Biden）相同的策略，猛烈批評川普，這種作法存在風險。

自從「紐約時報」報導川普執政時期的白宮幕僚長凱利（John Kelly）指出川普符合「法西斯主義者」的定義，賀錦麗便以此為競選宣傳並製作競選廣告在電視播放。

「財經內幕」指出，賀錦麗將在大選前一週、29日於華府發表「終結辯論」，地點與川普在2021年1月6日發表談話時相同，支持者在他談話結束後不久便闖入國會大廈。

華府共和黨策士彭季恩（Ron Bonjean）認為，賀錦麗傳達的訊息起不了太大作用，因為拜登過去已經嘗試且效果不佳。

根據過去數個月以來的民調顯示，民主雖然重要但經濟仍是選民最關注的議題，紐約時報/謝納學院（New York Times/Siena College）25日發布調查顯示，在民主議題方面，賀錦麗領先川普6個百分點，但選民更加信任川普能夠處理經濟問題。

2012年曾任羅姆尼（Mitt Romney）競選策士的威廉斯（Ryan Williams）認為，賀錦麗加大力道攻擊川普將無法與選民產生共鳴，「這是一個相當灰暗且有些消極的選戰終結訊息，與她剛參選時的情況迥異，當時她是以正能量和喜悅為競選主軸。」

川普競選以來，對賀錦麗的攻擊言論從未停止，不但稱她「愚蠢」、是個「瘋子」，也曾以「法西斯主義者」來形容她。川普也批評前幕僚長凱利是下等人（LOWLIFE）。

但是差別在於，川普的極端言論已司空見慣，新罕布什爾州州長蘇努努（Chris Sununu）接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時就表示，「不幸的是，這些極端行為和言論，對於像川普這樣的候選人來說，已經被選民接受，並融入他們的投票考量中。」

不過，部分賀錦麗競選團隊外的人士則肯定「以共和黨人說法攻擊川普」的策略。

民調專家羅斯史密斯（Evan Roth Smith）認為，當共和黨人批評自己的同黨成員時，特別是不只一個人這麼做的時候，比起外人或其他黨派的批評更具有說服力。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

川普民主黨大本營紐約造勢 兩陣營支持者緊繃

美大選倒數8天／白宮爭霸戰 牽動五產業

川普祭貿易政策盼「制造業遷回美國」 分析：德國汽車巨頭惶恐不安

川賀德州比拚各找名人助陣 碧昂絲「以母親身分」站台挺賀

相關新聞

拜登在美選前2周又失言！稱川普應該「被關押」惹議

距離美國總統大選僅剩14天時，總統拜登22日出席活動向民主黨人催票時，稱川普應該入獄．引發廣泛爭議。

川普極端言論不奇怪 賀錦麗批法西斯主義者恐失焦

美國民主黨總統候選人賀錦麗預計選前倒數一週於華府發表「終結辯論」，她近日猛攻對手川普是法西斯主義者。「財經內幕」引述不同...

美選提前投票現熱潮 積極選民無法代表未決選票

美國各州陸續展開提前投票．由於選情激烈，非搖擺州也出現排隊熱潮，全美預計超過5000萬張選票將在投票日前進入票箱，不過提...

麥當勞成美選流量密碼 為何低薪族成兩黨搶攻目標？

編按：美國總統大選倒數，原「國際周報」自10月7日至11月11日連續六周改版推出「美選觀測站」，由資深國際新聞媒體人郭崇倫深入解讀，帶讀者快速掌握美選最新情勢。 看點1：共和黨總統候選人川普前往賓州麥當勞炸薯條，民主黨候選人賀錦麗也說自己念大學時曾在麥當勞打工，速食店成為拉票工具、造勢場域背後，反映出雙方陣營都在爭取基層時薪工人支持。 看點2：《經濟學人》最新預測顯示，川普重返白宮機率為54%，超越賀錦麗的45%，是該模型8月以來首度預測川普勝選。有分析指出，賀錦麗選戰打得太保守，選民感受不到她會帶來改變。 看點3：「預測鬼才」席佛在個人網站上列出24個川普可能獲勝的理由，但同時也認為不應低估賀錦麗勝選的可能性。

氛圍兩極／川普方自信 民主黨忐忑

美國大選進入倒數階段，副總統賀錦麗與前總統川普的支持度依舊膠著，衛報過去十日追蹤民調機構五三八統計指出，賀錦麗以平均百分...

史上最貴／美大選長跑2年 燒掉5100億元

美國人已經習慣持續近兩年的總統競選相關活動，多達數十億美元的花費，以及電視、廣播、大型廣告牌、手機上接連不斷的廣告。據無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。