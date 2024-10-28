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美選提前投票現熱潮 積極選民無法代表未決選票

中央社／ 紐約27日專電
圖為美國佛羅裡達州邁阿密設置的投票站，佛州選民可以提前於10月21日開始投票選舉總統，避免在11月5日選舉日排長龍。 歐新社
圖為美國佛羅裡達州邁阿密設置的投票站，佛州選民可以提前於10月21日開始投票選舉總統，避免在11月5日選舉日排長龍。 歐新社

美國各州陸續展開提前投票．由於選情激烈，非搖擺州也出現排隊熱潮，全美預計超過5000萬張選票將在投票日前進入票箱，不過提早進入票箱的選票無法代表整體選民。

民主黨副總統候選人華茲（Tim Walz）今天在拉斯維加斯出席造勢活動，希望更多支持者提前投票。拉斯維加斯位於搖擺州內華達州，兩陣營都宣稱提前入櫃選票有斬獲，搖擺州提前投票數對本屆選舉結果至關重要。

2020年曾質疑提前與郵寄投票可信度的共和黨總統候選人川普（Donald Trump）也大聲疾呼支持者儘早投票，積極投入搖擺州造勢行程。

2024美國總統選舉預計約有2億3900萬合格選民，兩黨選情激烈，包括紐約州、紐澤西州等非搖擺州週末起加入提前投票陣容。

預計全美在選前倒數第2個週末，約3000萬選民將完成提前投票，至投票日前，約有5100萬名選民將完成投票。

民主黨與共和黨分別宣稱在搖擺州密西根州、喬治亞州領先，部分媒體也對提前投票選民進行民調，不過提早投票選民可代表全數選民嗎？

政治網站Politico分析，提前投票選民無法代表投票當天全數進入票箱的選票，他們通常較年長、熱衷時事、政治傾向明確，無法代表搖擺州的獨立選民意向。

此外，在選情渾沌下，不在籍郵寄選票也成為搖擺州勝負關鍵，共和黨內仍有不少人反對非投票日與郵寄投票。Politico指出，約有60%提出不在籍郵寄的選票已經寄達，傳統上民主黨支持者對此意願較高。民主黨評估，密西根州底特律約2/3民主黨登記的郵寄選票已經收到。

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