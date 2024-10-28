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氛圍兩極／川普方自信 民主黨忐忑

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

美國大選進入倒數階段，副總統賀錦麗與前總統川普的支持度依舊膠著，衛報過去十日追蹤民調機構五三八統計指出，賀錦麗以平均百分之四十七支持度領先川普的百分之四十六，保持一周前的微幅領先；不過民主黨對選情似乎有些悲觀，反觀共和黨則信心十足。

根據五三八民調平均值，在七個決勝州當中，賀錦麗在密西根州領先一個百分點，在賓州、喬治亞州、威斯康辛州和內華達州領先不到一個百分點。川普在北卡州領先二個百分點，在亞利桑那州領先一個百分點。目前幾乎沒有任何明顯線索指向誰能穩拿勝選必要的二百七十張選舉人票。

衛報說，這些民調數字對賀錦麗來說並非災難，也不代表川普穩贏。若投票日結果與目前民調相符，賀錦麗將取得選舉人團的多數票。

政治新聞網Axios指出，愈來愈多民主黨高層私下表示賀錦麗可能會輸；與此同時，川普競選團隊似乎「異常自信」，開始談論白宮職位分派和明年上台後政策。

民主黨的不安，可能是因為民調顯示川普逐漸縮小與賀錦麗的差距，甚至在某些情況下領先，但賀錦麗支持者仍有理由保持適度樂觀。

依據五三八最新數據顯示，川普勝選機率從十月廿一日的百分之五十三下降至十月廿四日晚間的百分之五十一，而賀錦麗的勝率為百分之四十九。

經濟學人的預測也顯示，川普的勝算從廿三日高峰百分之五十六到廿四日下降至百分之五十三。

川普 美國大選 賀錦麗

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