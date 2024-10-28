史上最貴／美大選長跑2年 燒掉5100億元

美國人已經習慣持續近兩年的總統競選相關活動，多達數十億美元的花費，以及電視、廣播、大型廣告牌、手機上接連不斷的廣告。據無黨派組織Open Secrets統計，本次美國選舉可能是史上最貴的選舉，所有聯邦競選支出估計達一百五十九億美元（約台幣五千一百億元），遠超二○二○年的一百五十一億美元。

如果依照通膨調整，本次選舉實際上比二○二○年稍微便宜，但這兩屆選舉的開銷幾乎是二○一六年的兩倍，甚至是二○○○年代初期的三倍。

多數美國人可能沒有意識到，與其他工業化民主國家相比，美國選舉顯得非常不同。加拿大國會大選通常持續卅六至五十天，其二○二一年選舉總支出經通膨率調整約為現在的六千九百萬美元，以人口平均值換算約為美國每一選民的廿七分之一；美國選舉的每人花費大約是英國或德國的四十倍。

很少人對這樣的競選過程感到滿意，選民厭倦長期被選舉廣告轟炸，在當前的美國社會，人民幾乎沒有達成一致的意見，但根據丕優研究中心近期的一項調查，超過八成美國人認為捐助者對兩黨政治人物擁有過大影響力。

愈來愈多競選活動受到少數超級富豪資助，如科技大亨馬斯克。

根據Open Secrets的數據，二○○四年選舉有廿三名美國人捐款超過一百萬美元，總金額達五千八百九十萬美元；今年選舉已有四○八人突破百萬捐款門檻，總額達廿三億美元，捐款最多的是銀行家麥隆（Timothy Mellon），他已提供一億六千五百萬美元給共和黨。