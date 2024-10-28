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賀錦麗、川普密州拚場 搶中東票

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
美國前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬（右）廿六日在密西根州卡拉馬祖為賀錦麗（左）站台。（法新社）
美國前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬（右）廿六日在密西根州卡拉馬祖為賀錦麗（左）站台。（法新社）

美國總統大選關鍵決勝州之一的密西根州已開始提前投票，高人氣的前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬廿六日前進密州，首度為民主黨總統候選人賀錦麗站台，共和黨總統候選人川普當天也在密州底特律造勢，搶攻不滿拜登政府以色列政策的阿拉伯裔選民。

衛報報導，蜜雪兒繼八月民主黨全代會後首度現身賀錦麗造勢活動，廿六日在密州南部城市卡拉馬祖站台時毫不留情砲轟川普「嚴重無能」、「缺德」，而選民對待兩人似乎存在雙重標準，「原諒我感到有點挫敗，一些人選擇忽視川普嚴重無能，同時要求賀錦麗必須面面俱到」。

賀錦麗上台後，強調她在墮胎權、稅收和醫療保健等議題的主張，與川普形成強烈對比。

挺巴群眾打斷賀錦麗談話

然而，路透報導，賀錦麗演說時，遭到挺巴勒斯坦的示威者反覆高喊「加薩不再有戰爭」打斷，抗議行動遭她的支持者喝止後，賀錦麗回應關於加薩話題稱，「我們必須結束那場戰爭」，並且「翻過恐懼與分化的一頁」。

另一頭，在密州最大城市底特律造勢的川普則瞄準當地阿拉伯裔、穆斯林人口，以及擔心電動車可能重塑汽車產業的工會工人。

川普在演說中表示，他剛會晤當地穆斯林團體，並自稱將結束衝突、為中東帶來和平，應該獲得穆斯林選民支持。

川普在加薩戰爭中完全支持以色列，但沒有表示將如何結束衝突。即便如此，他還是獲得一些美國阿拉伯裔和穆斯林支持。

美國前總統川普（右）廿六日在密西根州諾維的造勢活動上，會晤該州穆斯林社群領袖。（路透）
美國前總統川普（右）廿六日在密西根州諾維的造勢活動上，會晤該州穆斯林社群領袖。（路透）

穆斯林市長現身支持川普

密西根州迪爾伯恩海茨市首位穆斯林市長巴奇為川普站台。巴奇表示，加薩遭到的破壞前所未見，「川普當總統時，沒有戰爭」。

此外，川普還向汽車工人承諾將扭轉底特律地區和全國的經濟衰退。

密州擁有約八百四十萬登記選民和十五張選舉人票，是決定大選結果的七個搖擺州之一，目前已開始提前投票。密州是民主黨「藍牆」之一，與賓州和威斯康辛州被視為賀錦麗必保的州。

川普 美國大選 賀錦麗

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