美國選戰最後階段！賀錦麗陣營將穿越全美 赴7大搖擺州催票

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導
美國民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗與競選搭檔華茲將在接下來數天內穿越全美，拜訪7個搖擺州。法新社
美國民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗與競選搭檔華茲將在接下來數天內穿越全美，拜訪7個搖擺州。法新社

美國民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗與競選搭檔華茲將在接下來數天內穿越全美，拜訪7個搖擺州。這是11月5日總統大選前最後催票行動的一環。

美聯社報導，賀錦麗（Kamala Harris）今天在賓夕法尼亞州（Philadelphia）最大城費城（Philadelphia）掃街，參加教會禮拜，並拜訪理髮廳、波多黎各餐廳以及青少年籃球機構等。

賀錦麗的副手、明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）明天將在威斯康辛州的曼尼托渥（Manitowoc）和沃基夏（Waukesha）展開競選活動，然後與賀錦麗一起參加密西根州安亞伯（Ann Arbor）的造勢活動。

賀錦麗將於29日抵達首都華府，在國家廣場（National Mall）旁的橢圓形草坪（The Ellipse）發表其競選團隊所謂的「終結辯論」（closingargument）。2021年1月6日，時任總統川普也曾在同一地點發表談話，呼籲支持者闖入國會大廈。

華茲訂於29日在喬治亞州薩凡納（Savannah）和哥倫布（Columbus）參加競選活動。

本月30日，賀錦麗將訪問北卡羅來納州、賓州和威州；華茲則將在同日前往北卡的夏洛特（Charlotte）和艾西維爾（Asheville）。

最後，賀錦麗將在31日趕往內華達州雷諾（Reno）、拉斯維加斯（Las Vegas）以及鳳凰城（Phoenix）參加造勢活動。華茲則計劃前往賓州哈立斯堡（Harrisburg）、伊利（Erie）及底特律（Detroit）催票。

川普 美國大選 賀錦麗 辯論

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