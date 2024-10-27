倒數10天不到！川普直搗民主黨大本營造勢 賀錦麗赴賓州掃街催票

距離美國大選投票日僅剩下不到10天，共和黨總統候選人川普今天在紐約市著名體育館舉行造勢活動；他的民主黨對手賀錦麗則赴搖擺州賓州費城掃街，進行最後催票。

法新社報導，前總統川普（Donald Trump）陣營在可容納近2萬名觀眾的麥迪遜花園廣場（MadisonSquare Garden）舉行造勢大會，預計吸引媒體大篇幅報導。紐約市很大程度上仍是民主黨票倉。

包含億萬富豪馬斯克（Elon Musk）等支持者都將出席今天舉行的這場集會。

本屆大選是美國歷來最兩極分化和充滿懸念的選戰之一。民調顯示，11月5日投票前雙方可謂勢均力敵。

在兵家必爭之地賓夕法尼亞州（Pennsylvania）最大城費城（Philadelphia），60歲的賀錦麗（Kamala Harris）安排了一整天的競選行程，包括拜訪非裔教會、理髮院，以及波多黎各餐廳等。

賀錦麗競選團隊的1名高階幕僚說，自現任總統拜登（Joe Biden）7月宣布退選並支持賀錦麗出戰以來，今天是她第14度造訪賓州。

川普在2016年總統大選中意外拿下過去傾向支持民主黨的密西根州（Michigan）、威斯康辛州及賓州；拜登隨即在2020年大選奪回這3州。

川普希望再度全部或部份收復這3大搖擺州，並拿下美國南方所謂的「陽光帶」（Sun Belt）搖擺州，以利他重返白宮。