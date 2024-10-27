快訊

康芮恐成57年來首個11月登陸颱風 周四變天豪雨炸3地「下到紫爆」

即起國道展開「未繫安全帶」交通大執法 昨天深夜3小時取締243件

倒數10天不到！川普直搗民主黨大本營造勢 賀錦麗赴賓州掃街催票

中央社／ 紐約27日綜合外電報導
距離美國大選投票日僅剩下不到10天，共和黨總統候選人川普今天在紐約市著名體育館舉行造勢活動；他的民主黨對手賀錦麗則赴搖擺州賓州費城掃街，進行最後催票。美聯社
距離美國大選投票日僅剩下不到10天，共和黨總統候選人川普今天在紐約市著名體育館舉行造勢活動；他的民主黨對手賀錦麗則赴搖擺州賓州費城掃街，進行最後催票。美聯社

距離美國大選投票日僅剩下不到10天，共和黨總統候選人川普今天在紐約市著名體育館舉行造勢活動；他的民主黨對手賀錦麗則赴搖擺州賓州費城掃街，進行最後催票。

法新社報導，前總統川普（Donald Trump）陣營在可容納近2萬名觀眾的麥迪遜花園廣場（MadisonSquare Garden）舉行造勢大會，預計吸引媒體大篇幅報導。紐約市很大程度上仍是民主黨票倉。

包含億萬富豪馬斯克（Elon Musk）等支持者都將出席今天舉行的這場集會。

本屆大選是美國歷來最兩極分化和充滿懸念的選戰之一。民調顯示，11月5日投票前雙方可謂勢均力敵。

在兵家必爭之地賓夕法尼亞州（Pennsylvania）最大城費城（Philadelphia），60歲的賀錦麗（Kamala Harris）安排了一整天的競選行程，包括拜訪非裔教會、理髮院，以及波多黎各餐廳等。

賀錦麗競選團隊的1名高階幕僚說，自現任總統拜登（Joe Biden）7月宣布退選並支持賀錦麗出戰以來，今天是她第14度造訪賓州。

川普在2016年總統大選中意外拿下過去傾向支持民主黨的密西根州（Michigan）、威斯康辛州及賓州；拜登隨即在2020年大選奪回這3州。

川普希望再度全部或部份收復這3大搖擺州，並拿下美國南方所謂的「陽光帶」（Sun Belt）搖擺州，以利他重返白宮。

共和黨 川普 民主黨 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

「2人皆可能勝過民調」538民調創辦人直覺川普當選：但所有預測都可能出錯

提早投票盛況空前 已超過3700萬人 4搖擺州共和黨投票率領先

川賀德州比拚各找名人助陣 碧昂絲「以母親身分」站台挺賀

華裔前國安副部長田凱：川普想當獨裁者 不適任總統

相關新聞

「2人皆可能勝過民調」538民調創辦人直覺川普當選：但所有預測都可能出錯

專研美國總統大選民調的538網站創辦人、曾著有暢銷書《精準預測》的統計專家席佛（Nate Silver），日前在紐約時報...

提早投票盛況空前 已超過3700萬人 4搖擺州共和黨投票率領先

今年總統選舉選民提早投票盛況空前，據統計，在46州一特區已提前投票或通訊投票者，已超過3700萬人；至少在四個搖擺州，共...

拜登在美選前2周又失言！稱川普應該「被關押」惹議

距離美國總統大選僅剩14天時，總統拜登22日出席活動向民主黨人催票時，稱川普應該入獄．引發廣泛爭議。

倒數10天不到！川普直搗民主黨大本營造勢 賀錦麗赴賓州掃街催票

距離美國大選投票日僅剩下不到10天，共和黨總統候選人川普今天在紐約市著名體育館舉行造勢活動；他的民主黨對手賀錦麗則赴搖擺...

川普祭貿易政策盼「制造業遷回美國」 分析：德國汽車巨頭惶恐不安

在喬治亞州舉行的總統競選活動上，川普對歡呼的支持者表示，「我希望德國汽車公司變成美國公司」。他當場做出承諾，如果他再次當選總統…

任期內關係良好 分析人士：權衡利弊下 內唐亞胡將支持川普重掌白宮

美國總統大選進入最後衝刺階段之際，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）可能正在祈禱美國前總統、共和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。