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觀察站／選前10天宣布對台軍售 拜登打抗中牌助賀選情

聯合報／ 華盛頓記者張文馨

美國跛鴨總統拜登在選前十天宣布對台軍售，之所以搶先出手這項理應留給繼任總統及國安團隊的重大政治決定，與戰況膠著的美選脫不了關係。

沒有連任壓力的拜登，卻在選前十天做出軍售台灣的決定，且項目包含烏克蘭戰場正在使用的地對空飛彈，問題是台灣又不是戰時，最可能的解釋就在於威懾北京，拉抬民主黨選情。華府透過軍售表達民主黨涉外事務的強硬立場，尤其是針對美國不友善勢力。

這點和四年前存在驚人巧合，時任總統川普尋求連任，碰上民主黨拜登挑戰，選情也很激烈；在選前一天，路透引述知情人士說法放出川普政府打算售台無人機消息，投票日當天傍晚立刻宣布軍售。

二○二○年底，距離選舉日不到一個月內，川普政府對台灣出售四項武器，同樣劍指北京。無論是拜登或川普，都拿宣布軍售當武器，用來展現強硬抗中立場以刺激選情。

最新宣布的先進地對空飛彈系統（NASAMS）不僅烏克蘭正在用，美國也為了支持烏克蘭宣布暫停供貨給其他盟友；在這樣的軍事生產壓力下，美國宣布對台軍售同一武器，除了華府認為台灣的確有需要外，未來也可能面臨交貨期長的問題。

賴清德總統今年五月上任後，台海的緊張情勢未見放緩，解放軍剛在賴總統國慶演說後，實施軍事演習與實彈射擊，包圍台灣的程度與接近台灣的距離都打破過去紀錄，令人憂心。

如今賀錦麗的選情緊繃，屢屢傳出落後風聲，拜登此時出手，除了嚇阻北京、俄羅斯和北韓等非民主盟國的野心，也希望能拉抬民主黨選情，至於效果如何，很快就能見分曉。

川普 美國大選 賀錦麗

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