波頓：若川普當選 台灣可能遭殃

曾在美國前總統川普執政時期擔任白宮國安顧問的波頓接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，若川普重返白宮，「台灣可能會遭殃」。

此外，川普接受全球最熱門podcast節目「喬羅根體驗」訪問時，也批評長期與美國結盟的台灣。他告訴喬羅根：「你知道，台灣偷了我們的晶片生意。他們希望我們提供保護，他們需要保護，但他們沒有為這項保護付錢。黑幫可是會收保護費的，對吧？」

香港南華早報報導，波頓在廿三日的BBC節目中告訴主持人薩克，如果川普贏得第二個總統任期，他會為台灣感到「非常擔心」。當主持人問及從中得到什麼結論時，波頓回答：「台灣可能會遭殃。」

波頓在回憶錄書中敘述，川普勉強同意售台Ｆ十六戰機後，指示波頓「悄悄」執行。波頓還說，川普背棄敘利亞庫德族後，外界猜測他下個可能背棄對象，台灣在這張遭背棄清單中名列前茅。波頓書中大爆川普醜聞，稱川普輕易受到大陸和俄羅斯等國領導人操控，甚至可能拋棄台灣。