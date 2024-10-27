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36年首見 華郵不為總統候選人背書

聯合報／ 記者胡玉立／綜合報導

美國華盛頓郵報編輯委員會廿五日宣布，該報不會為今年總統大選的任何候選人背書，也不會在未來總統大選中為候選人背書。華郵自一九七六年開始，每逢總統大選都會宣布支持特定候選人，只有一九八八年除外。

兩名了解事件經過的消息人士透露，華郵編輯部人員已起草文章，準備表明支持民主黨總統候選人賀錦麗，但華郵老闆、亞馬遜網站創辦人貝佐斯最後決定該報「不表態」。

大選進入倒數階段，賀錦麗和共和黨對手川普勢均力敵。廿四日才傳出「洛杉磯時報」華裔東家黃馨祥阻止該報公開支持賀錦麗，導致該報社論編輯和兩名編輯委員會成員辭職。華郵是本周第二家因老闆拍板決定「不表態」的大報，也是該報卅六年來首見。

在川普擔任總統期間領導華郵的前總編輯巴倫表示，「這是怯懦行徑，是民主將成為犧牲品的黑暗時刻。川普將為此事歡慶，還將視此為進一步恐嚇華郵老闆貝佐斯（和其他媒體東主）的邀請函。」

不過，華郵發行人路易斯廿五日在華郵官網專欄中，形容這項「不背書」決定是回歸該報原始作法，還指這麼做是「支持讀者有能力做出自己的決定」。

這項作法顯然激怒許多華郵社論版人員，他們的工作獨立於華郵新聞人員；美國新聞業傳統是將觀點寫作與日常新聞報導區隔。

華郵自一九七六年開始固定支持特定總統候選人，該報以「當時可以理解的原因」支持總統卡特；之後每回大選，華郵都為民主黨總統候選人背書。只有一九八八年大選，華郵沒有推薦任何候選人；那年參選人是共和黨時任副總統老布希和民主黨挑戰者杜凱吉斯。

今年八月，明尼蘇達明星論壇報也宣布不再表態支持候選人。很多美國報紙近年來都放棄發表社論支持特定的候選人，主因是讀者不斷減少，報紙不願激怒剩下的訂戶和讀者，導致他們取消訂閱。

川普 美國大選 賀錦麗

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