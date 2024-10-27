紐時、CNN封關民調 賀錦麗、川普打平

紐約時報與謝納學院廿五日公布選前封關民調顯示，民主黨總統候選人賀錦麗與共和黨總統候選人川普全國支持度以百分之四十八打平。紐時說，這個數字對賀錦麗不利。

這項調查是在十月廿日至廿三日之間進行，在全國抽樣二五一六名選民完成調查。紐時說，全國性民調打平，對賀錦麗不是好消息。在最近幾次總統大選中，民主黨一直在普選票中占有優勢，即使曾因選舉人團制度輸掉選舉人票而無法入主白宮。民主黨一直期待賀錦麗在全國支持度領先，作為她在關鍵決勝州取得好成績的訊號。

紐時說，過去三個月堪稱美國政治史上最多波折的期間，除了備受矚目的電視辯論，川普兩度面臨暗殺，兩黨在七大決戰州舉辦數十場造勢活動，競選廣告開銷則以百萬美元計，選情卻仍然膠著。

民主黨總統候選人、美國副總統賀錦麗廿五日在休士頓造勢。（法新社）

今年總統大選勝負將由七個決勝州決定，包括亞利桑納州、喬治亞州、密西根州、內華達州、北卡州、賓州、威斯康辛州。兩黨都在七個決勝州投入大量時間與資源，但到現在賀錦麗與川普依然旗鼓相當。

不過，在可能參加今年大選投票的選民裡，十月以來賀錦麗民調支持度一路走下坡。賀錦麗十月初在紐時全國民調支持度有百分之四十九，領先川普的百分之四十六。

此外，民調顯示選民對美國發展方向感到悲觀，只有百分之廿八受訪者表示國家正朝正確方向前進。從歷史來看，這是執政黨的危險信號。

調查顯示，大約百分之九受訪選民已完成投票，其中百分之五十九投給賀錦麗，百分之四十投給川普。

有線電視新聞網（CNN）的封關民調結果也在廿五日公布，在可能參加投票的選民當中，賀錦麗與川普的全國支持度以百分之四十七平手。這項調查是在十月廿日至廿三日之間進行，針對全國抽樣選出一七○四名登記選民完成網路或電話調查。

CNN分析，過去一年來雖然政治動盪不斷，選情其實頗為穩定，民調顯示，可能參與投票的選民當中百分之八十五對於總統大選要投哪一黨早已做出選擇，僅百分之十五選民說曾經改變心意。選前最後時刻，可能投票選民只剩百分之二還沒確定要投給誰。