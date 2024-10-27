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川普：關稅運用得當 美能致富 上podcast重提對台收保護費

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國選戰進入倒數時刻，至今兩黨總統提名人勝負難分，共和黨候選人川普為開拓票源上人氣podcast節目接受訪問。(美聯社)
美國選戰進入倒數時刻，至今兩黨總統提名人勝負難分，共和黨候選人川普為開拓票源上人氣podcast節目接受訪問。(美聯社)

美國選戰進入倒數時刻，至今兩黨總統提名人勝負難分，共和黨候選人川普為開拓票源上人氣podcast節目接受訪問，為提高關稅的經濟政見辯護，關稅是字典裡「最美好的詞」，如果運用得當就能讓美國「致富」。

川普還批評長期與美國結盟的台灣。他表示：「你知道，台灣偷了我們的晶片生意。他們希望我們提供保護，他們需要保護，但他們沒有為這項保護付錢。黑幫可是會收保護費，對吧？」

川普25日接受公認是全球最紅的podcast主持人羅根（Joe Rogan）訪問，以拓廣票源，特別是吸引年輕男性和游離選民，設法在11月5日投票日前衝高支持度。該podcast號稱在YouTube上有1,750萬人訂閱，在Spotify另有1,570萬名粉絲。

川普podcast訪談重點 圖／經濟日報提供
川普podcast訪談重點 圖／經濟日報提供

川普還批評以聯邦補貼大力扶植美國半導體製造業的作法，此一作為是美國總統拜登（Joe Biden）的標誌性成就。晶片製造商認為，這項立法讓價值數十億美元的新工廠得以興建，包括在選舉戰場州亞利桑那州。

根據最新民調，川普與民主黨對手賀錦麗支持度平分秋色。CNN選前發布的最後一份全國民調顯示，川普以47%的支持率與賀錦麗打成平手；另據紐約時報與謝納學院公布選前封關民調，兩人全國支持度分別以48%打平，但賀錦麗支持度已從10月初的49%下滑，川普則是上升。

在這場25日錄製的三小時podcast專訪中，川普天南地北漫談各式各樣的話題，以下是重點摘要：

川普為自己的經濟政見辯護。他重申，關稅是字典裡「最美好的詞」，「比愛情還要美好，比一切都美好」，如果運用得當就能讓美國「致富」。

主持人問他是否考慮以關稅取代所得稅，川普回答：「是的，當然，為何不呢？」他接著聲稱，美國最富強的時代，就是19世紀末實施高關稅之時。

經濟學家大多批評關稅不但會助長通膨，也無法帶進川普預期的收入。川普則駁斥那種看法。

川普並稱讚中國國家主席習近平是「聰明的傢伙」，「以鐵腕掌控14億人民」。不過，在競選期間，川普頻頻拋出與北京重啟以牙還牙貿易戰的想法。

川普經常誇稱自己贏得外國領導人的敬重，並堅稱與俄羅斯總統普亭等國家領袖交情好，有助維繫世界和平。

在訪談中，川普說他曾敦促北韓最高領導人金正恩停止發展核武，當時這麼勸說：「你一直在打造核武，放輕鬆嘛，不必這麼做的。何不在海岸沿線蓋一些房子。」川普表示，金正恩當時回應說，北韓需要核武維護國家安全。

另外，川普也盛讚這次慷慨捐款助選的特斯拉執行長馬斯克，說他「超凡絕世」。

川普 美國大選 賀錦麗

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