賀錦麗川普德州打對台 各自找名人為大選衝刺

美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）與共和黨對手川普今天分別前往德州借助名人影響力競選，雙方陣營還爭論川普競選期間的表現是否為「法西斯主義者」。

法新社報導，德州是共和黨的鐵票倉，不屬於能決定美國總統大選結果的少數搖擺州之一，通常也不是賀錦麗和川普會做選前最後衝刺的地方。

賀錦麗的競選活動眾星雲集，出席人士包括鄉村樂傳奇歌手威利尼爾森（Willie Nelson）等，賀錦麗希望在11月5日投票日之前提振士氣，並創造一個全國性舞台來強調共和黨在墮胎議題上的限制。

流行樂天后碧昂絲（Beyonce）在休士頓（Houston）現身力挺賀錦麗，稱「現在是美國唱新歌的時候」；她還說，「我們必須投票」，她不是以名人或政治人物身分出席這場強調保障墮胎權的集會，只是一名「深切關懷世界的母親」。

川普則將在奧斯汀（Austin）接受美國最熱門podcast節目「喬羅根體驗」（The Joe RoganExperience）訪問。這是去年在串流平台Spotify上全球收聽人數最多的podcast節目，在影音平台YouTube也有1750萬人訂閱。

「紐約時報」報導，在川普執政時期擔任白宮幕僚長最久的凱利（John Kelly）說，川普符合「法西斯主義者」的定義，若情況允許，他會像個獨裁者那樣執政，對憲法或法治概念也一竅不通。賀錦麗競選陣營附和這種說法，今天為此與川普陣營起了爭執。

共和黨籍聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）和參院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）都不承認川普長期將政敵和媒體妖魔化為「害蟲」、「共產主義者、馬克思主義者和法西斯主義者」及美國的「敵人」。

根據美國廣播公司新聞網（ABC News）和民意調查機構益普索（Ipsos）針對已登記選民的調查結果，半數美國人同意賀錦麗陣營的說法，認為川普是法西斯主義者。

賀錦麗在一場記者會上說：「事實是，有些在川普擔任總統時與他關係最密切的人…都非常清楚他對美國構成的危險和威脅，以及他不適任（總統）的事實。」

她說：「美國人民應該要聽到並知道這種說法，以便做出決定。」

川普在奧斯汀又將美國描述為「世界的垃圾桶」，這是他本週第2度發表類似言論，也是他在移民議題上一連串煽動性發言的最新一次。

各項民調結果顯示，這場選舉勝負難料。紐時與謝納學院（Siena College）今天公布的調查顯示，川普與賀錦麗的支持率均為48%。

兩人都試圖透過年輕選民常用的podcast和YouTube而非報紙和大型電視網絡來爭取支持，這些尚未表態的選民有可能在這場不分軒輊的選舉中發揮關鍵作用。

川普批評選舉「一直持續下去，會有壞事發生」，然後說他在2020年大選獲得的7400萬票是「史上最高票」，但事實上他那年輸給現任總統拜登700萬票。

川普說：「賀錦麗在德州與覺醒名流來往。這不是很令人興奮嗎？但她在這裡不會見任何移民犯罪的受害者。」