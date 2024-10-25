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賀川比誰對陸更強硬！美國人對陸好感度創低 盼限制北京擴張

中央社／ 芝加哥24日綜合外電報導
美國人對大陸的好感度創下新低，且在過去兩年中顯著下降，其中多數受訪者認為，美國應積極限制大陸勢力增長。 美聯社
美國人對大陸的好感度創下新低，且在過去兩年中顯著下降，其中多數受訪者認為，美國應積極限制大陸勢力增長。 美聯社

美國智庫「芝加哥全球事務委員會」公布的民調結果顯示，美國人對大陸的好感度創下新低，且在過去兩年中顯著下降，其中多數受訪者認為，美國應積極限制大陸勢力增長。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，這股對大陸不信任的浪潮始於川普政府的貿易戰，並在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間加劇。隨著中美領導人在世界舞台上爭奪地緣政治優勢，這種情緒存續至今。

芝加哥全球事務委員會（Chicago Council on GlobalAffairs）所進行的調查要求受訪者對大陸的好感度從0分至100分做出評分，結果顯示平均分數為26分，低於2022年的32分。這創下該組織自1978年開始進行調查以來的最低紀錄，當時美中尚未建交。

不過，美國人不希望兩國的競爭演變為戰爭，大眾對於雙邊關係的首要關注點是避免軍事衝突。這份調查於6月和7月進行、今天公布。

這份民調公布的時機正值美國總統選舉競選活動的最後幾週，而大陸仍然是兩黨外交政策的核心問題。

舉例來說，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）和美國前總統川普（Donald Trump）9月的辯論中，大陸議題早早被提及且頻繁出現，而且兩名候選人均認為面對北京當局時自己比對手更為強硬。

即使美國政治形勢日趨兩極化，芝加哥全球事務委員會資料顯示，共和黨與民主黨人對於大陸的負面態度是一致的。然而，兩黨在如何制定政策應對大陸威脅方面存在分歧。

民調顯示，民主黨人更贊成與大陸接觸，也更傾向優先考慮在氣候變遷和限武等共同利益領域與北京當局合作。

民主黨人比共和黨人更重視推動大陸人權議題；相對而言，共和黨人則在各方面都更關注大陸政府帶來的威脅。

經濟聯繫曾是美中關係的支柱，但現在也受到更多質疑。超過半數（56%）的受訪美國人認為兩國間的貿易削弱了美國國家安全，79%的人支持禁止美國企業向大陸出售敏感的高科技產品，這一比例3年前為71%。

不過，對於是否應在美中之間實施貿易壁壘，美國人依政黨路線呈現分歧且整體支持率下降。目前有55%美國人支持提高大陸產品的關稅，比2021年的62%有所下降。此外，與民主黨人相比，共和黨人支持增加關稅的比例高出1/3。

川普 政見 民調 美中關係 美國大選 賀錦麗

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