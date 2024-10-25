「回答問題啊」！民主黨成員嚴厲批評賀錦麗在CNN里民大會的表現

美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗近日上CNN主辦的里民大會節目，但民主黨同僚對她的表現給予了嚴厲的批評，指責賀錦麗在近日民調已開始顯示轉向共和黨對手、前總統川普川普的時候，錯過了推銷自己候選人資格的時機。

國會山莊網站24日報導，民主黨成員很不贊同賀錦麗答覆主持人古柏（Anderson Cooper）與政治立場多元化的搖擺選民提出一連串問題時，在答案上過於含糊其辭，還過度依賴典型的政治演講和談話要點。

一位民主黨政治顧問表示，「就算這些問題讓她不舒服或惹惱了她，為什麼不能簡單明了回答，然後轉向讓每個人睡著的陳詞濫調？」。

這位政治顧問接著說，「相反，這都只是陳詞濫調和胡扯，這種持續的推諉正是選民討厭政客之處。她沒有能力像個人，而是跟政客一樣溝通，就是她最大的挑戰」。

消息人士還補了一句，「老天啊，回答一個該死的問題啊」。

民主黨資深策士艾克塞羅德（David Axelrod）在講評時主張，儘管賀錦麗在開頭表現強勁，即古柏問她是否覺得川普是法西斯分子時表示同意，但在她多半閃躲的問題上，有時花了太長時間解釋答案。

艾克塞羅德還說，賀錦麗用「單字沙拉」（word salad）在講話。他指出，「讓我擔心的事情在於，當她不想回答一個問題時，習慣是進入某種單字沙拉狀態，而她在幾個回答上這麼做了」。

艾克塞羅德舉例，「一個是關於以色列，安德森問了一個直接的問題，『妳在以色列上會比川普更強硬嗎？』，然後她給了一個7分鐘的答案，卻沒一句跟他問的問題有關」。

CNN’s David Axelrod:



“When [Kamala] doesn’t want to answer a question, her habit is to go to word salad city.”



“There was a seven minute answer but none of it related to the question he was asking.”



OUCH!! pic.twitter.com/WYzBbCAFe2 — Charlie Kirk (@charliekirk11) 2024年10月24日

前白宮顧問瓊斯（Van Jones）也批評了賀錦麗的整體表現，稱「單字沙拉的東西讓我心煩」。他說，「我認為，有些迴避沒有必要。但當她談到努力為你找一間房時，我相信她」。