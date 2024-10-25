挺巴群眾怒轟「不投支持種族屠殺者」 賀錦麗遭抗議次數領先川普

美國總統大選選情膠著，雙方互有領先，賀錦麗在一個項目遙遙領先川普，就是遭到群眾抗議的次數。統計時間從7月21日到10月11日，當時拜登已宣布不再連任。全球各地共發生147起陳抗事件，85件針對賀錦麗，56件針對川普，剩下6件是兩者都被抗議。

賀錦麗受到的抗議中，有38場是川普支持者去鬧場，另外38場是支持巴勒斯坦的群眾，譴責拜登政府坐視以色列濫殺巴勒斯坦民眾。

25件針對川普的抗議是呼籲各界支持賀錦麗，其他抗議則針對川普政策，包括移民。

賀錦麗8月上旬到底特律競選時被抗議者嗆「我們不會投給支持種族屠殺的人」。賀錦麗冷冷回應：「如果你希望川普當選，儘管去說吧；否則，我正在發言，請勿打斷」。