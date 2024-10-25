快訊

台鹽綠能下包商涉超貸！2廠商抗告成功 台南高分院發回更審

左傾還是右轉？美選年輕人成關鍵 民調曝男女政治傾向大不同

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導
美國年輕女性大多左傾支持民主黨總統候選人賀錦麗（右），但許多男性則向右轉力挺共和黨總統候選人川普（左）。 美聯社
美國年輕女性大多左傾支持民主黨總統候選人賀錦麗（右），但許多男性則向右轉力挺共和黨總統候選人川普（左）。 美聯社

美國總統大選逼近，民調顯示，年輕選民對兩黨候選人的支持度意外分歧可能左右大選結果。年輕女性大多左傾支持民主黨總統候選人賀錦麗，但許多男性則向右轉力挺共和黨總統候選人川普

法新社報導，隨性別分歧持續擴大，意味著賀錦麗（Kamala Harris）不得不與川普（Donald Trump）爭奪大批年輕選票，而這場爭奪戰將在今天生動上演。

川普先前已見過踢拳及加密貨幣領域的年輕網紅，接下來將到德州接受Podcast節目「喬羅根體驗」（The Joe Rogan Experience）訪談，該節目擁有數以百萬計男性聽眾。

面對激烈選戰，川普希望憑藉年輕男性支持者快速攀升，進而扭轉局勢。這些年輕男性被川普強硬的政治風格、房地產商業經驗以及對體育話題的熱愛所吸引。

在民主黨陣營方面，賀錦麗也將前往德州，但她明確鎖定年輕女性。賀錦麗將與美國流行文化界女性主義代言人、超級巨星碧昂絲（Beyonce）一同登台，預計將發表與墮胎權有關的演說，德州是全美實施最嚴格墮胎限制的州之一。

總體來看，年輕選民仍多傾向支持民主黨。

哈佛大學9月公布針對18至29歲年輕選民所做的民調顯示，賀錦麗領先川普31個百分點，其中70%年輕女性打算投給賀錦麗，23%支持川普；而賀錦麗在年輕男性中的支持率僅53%，川普則獲得36%支持。

美國國家廣播公司（NBC）最近公布一份針對同年齡層選民所做的民調顯示，兩性間的分歧更加明顯，59%年輕女性支持賀錦麗、26%支持川普；但在年輕男性中，差距大幅縮小，有42%支持賀錦麗，川普則為40%。

墮胎 川普 性別 民調 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

工會盟友催票無用？賀錦麗恐難搶藍領票…紐時分析2原因

賀錦麗賓州里民大會上「閃躲問題」 自家人也看不下去

背書賀錦麗被擋 洛杉磯時報社論主編怒辭

碧昂絲「自由」獲選競選主題曲 將為賀錦麗站台

相關新聞

如西洋棋大師對奕新手 川普稱賀錦麗將被習近平當成「嬰兒」

美聯社報導，美國共和黨總統候選人、前總統川普與他的頭號盟友已日益開始將民主黨對手、副總統賀錦麗當作小孩子對待。川普24日...

曾涉性騷？前模特兒控川普「摸遍胸臀」 爆與性罪犯艾普斯坦是好兄弟

英國「衛報」今天報導，前模特兒威廉斯指控，美國共和黨總統候選人、前總統川普曾性騷擾她，且兩人是在1990年代由性罪犯富商...

挺巴群眾怒轟「不投支持種族屠殺者」 賀錦麗遭抗議次數領先川普

美國總統大選選情膠著，雙方互有領先，賀錦麗在一個項目遙遙領先川普，就是遭到群眾抗議的次數。統計時間從7月21日到10月1...

拜登在美選前2周又失言！稱川普應該「被關押」惹議

距離美國總統大選僅剩14天時，總統拜登22日出席活動向民主黨人催票時，稱川普應該入獄．引發廣泛爭議。

「回答問題啊」！民主黨成員嚴厲批評賀錦麗在CNN里民大會的表現

美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗近日上CNN主辦的里民大會節目，但民主黨同僚對她的表現給予了嚴厲的批評，指責賀錦麗在近...

共和黨有望同掌白宮、國會 研擬川普「上台百日」議程

「國會山莊報」(The Hill)24日報導，共和黨籍參、眾議員評估，同時拿下白宮與國會多數席次的願望，在這次選舉實現的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。