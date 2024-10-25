左傾還是右轉？美選年輕人成關鍵 民調曝男女政治傾向大不同

美國總統大選逼近，民調顯示，年輕選民對兩黨候選人的支持度意外分歧可能左右大選結果。年輕女性大多左傾支持民主黨總統候選人賀錦麗，但許多男性則向右轉力挺共和黨總統候選人川普。

法新社報導，隨性別分歧持續擴大，意味著賀錦麗（Kamala Harris）不得不與川普（Donald Trump）爭奪大批年輕選票，而這場爭奪戰將在今天生動上演。

川普先前已見過踢拳及加密貨幣領域的年輕網紅，接下來將到德州接受Podcast節目「喬羅根體驗」（The Joe Rogan Experience）訪談，該節目擁有數以百萬計男性聽眾。

面對激烈選戰，川普希望憑藉年輕男性支持者快速攀升，進而扭轉局勢。這些年輕男性被川普強硬的政治風格、房地產商業經驗以及對體育話題的熱愛所吸引。

在民主黨陣營方面，賀錦麗也將前往德州，但她明確鎖定年輕女性。賀錦麗將與美國流行文化界女性主義代言人、超級巨星碧昂絲（Beyonce）一同登台，預計將發表與墮胎權有關的演說，德州是全美實施最嚴格墮胎限制的州之一。

總體來看，年輕選民仍多傾向支持民主黨。

哈佛大學9月公布針對18至29歲年輕選民所做的民調顯示，賀錦麗領先川普31個百分點，其中70%年輕女性打算投給賀錦麗，23%支持川普；而賀錦麗在年輕男性中的支持率僅53%，川普則獲得36%支持。

美國國家廣播公司（NBC）最近公布一份針對同年齡層選民所做的民調顯示，兩性間的分歧更加明顯，59%年輕女性支持賀錦麗、26%支持川普；但在年輕男性中，差距大幅縮小，有42%支持賀錦麗，川普則為40%。