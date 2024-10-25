快訊

國會改革法案釋憲結果出爐 總統府發聲了

國民黨籍花蓮前縣長王慶豐辭世享耆壽92歲 地方不捨

美民調：6成憂心選後動亂 5成支持屆時動用軍隊

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導

距離11月5日美國總統大選已不到兩週。一份最新民調顯示，多數美國民眾預期恐出現選後暴力，更有超過半數受訪者贊成屆時動用軍隊防阻騷亂。

美國Axios新聞網報導，這份今天發布、由斯克里普斯新聞（Scripps News）與民調機構益普索（Ipsos）共同製作的民調，於10月18到20日訪談1028名美國成年人，誤差範圍正負3.3個百分點。

調查結果反映美國國內日益擔憂政治暴力，部分原因出於錯誤訊息氾濫和政治兩極化加劇。

前總統川普今夏以來兩度遭遇企圖對他的暗殺，加上他任內尾聲在2021年1月6日國會山莊暴動的角色，讓今年美國大選始終籠罩暴力陰霾。

這份民調顯示，認為選後「極可能」、「有可能」發生暴力事件的受訪美國民眾高達62%；70%的民主黨選民認為會有選後暴力，共和黨選民裡也有59%。

整體受訪者有高達51%支持動用美軍防止選後動亂，共和黨選民61%支持動用美軍，高於民主黨選民的51%。

63%的整體受訪者表示，對計票精確度「極有信心」、還算有信心」；77%的受訪者表示即便支持的候選人落選，也願意接受選舉結果。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

NBA／公牛中鋒佛西維奇成美國公民 恐失去蒙特內哥羅國籍

美國麥當勞漢堡爆大腸桿菌疫情 疑洋蔥絲釀禍

金價反彈油價跌 鈀金飆漲因傳出美國要制裁

8月市場動盪前的鏡像？美股連跌三天 策略師：牛市最大威脅來自日本

相關新聞

如西洋棋大師對奕新手 川普稱賀錦麗將被習近平當成「嬰兒」

美聯社報導，美國共和黨總統候選人、前總統川普與他的頭號盟友已日益開始將民主黨對手、副總統賀錦麗當作小孩子對待。川普24日...

曾涉性騷？前模特兒控川普「摸遍胸臀」 爆與性罪犯艾普斯坦是好兄弟

英國「衛報」今天報導，前模特兒威廉斯指控，美國共和黨總統候選人、前總統川普曾性騷擾她，且兩人是在1990年代由性罪犯富商...

挺巴群眾怒轟「不投支持種族屠殺者」 賀錦麗遭抗議次數領先川普

美國總統大選選情膠著，雙方互有領先，賀錦麗在一個項目遙遙領先川普，就是遭到群眾抗議的次數。統計時間從7月21日到10月1...

拜登在美選前2周又失言！稱川普應該「被關押」惹議

距離美國總統大選僅剩14天時，總統拜登22日出席活動向民主黨人催票時，稱川普應該入獄．引發廣泛爭議。

賀錦麗CNN里民大會含糊其辭 民主黨員心煩狠批：回答問題啊

美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗近日上CNN主辦的里民大會節目，但民主黨同僚對她的表現給予了嚴厲的批評，指責賀錦麗在近...

共和黨有望同掌白宮、國會 研擬川普「上台百日」議程

「國會山莊報」(The Hill)24日報導，共和黨籍參、眾議員評估，同時拿下白宮與國會多數席次的願望，在這次選舉實現的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。