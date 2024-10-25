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川普：若勝選會立即開除特檢史密斯

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導

美國共和黨總統候選人川普今天表示，若贏得11月大選，他會立即開除對他提出兩起聯邦訴訟案的特別檢察官史密斯（Jack Smith）。

法新社報導，正在等待封口費案判決的川普，目前也面臨密謀推翻2020年總統大選結果官司，他若在這起官司中遭判有罪，恐面臨罰款或有期徒刑。

川普接受保守派播客（Podcast）主持人修伊特（Hugh Hewitt）訪問時針對史密斯所發表的言論，使得競爭對手民主黨籍總統候選人賀錦麗（KamalaHarris）陣營指責他認為自己「凌駕法律之上」。

這位前美國總統曾揚言若再度選上總統，將起訴被他視為政敵的人。當修伊特問說，在重新入主白宮的第一天，他是否會赦免自己或開除史密斯時，川普回答：「這很簡單，我兩秒內就會開除他。」

民主黨籍現任總統拜登的司法部長賈蘭德（MerrickGarland）任命史密斯為特別檢察官，在川普卸任總統後對他提出兩起訴訟案。

川普去年8月在華盛頓被控密謀推翻2020年總統大選敗選結果，並涉嫌不當處理機密文件，在佛羅里達州遭起訴，但這起官司遭時任總統川普任命的聯邦地方法官甘農（Aileen Cannon）駁回。

在今天的訪談中，川普稱讚甘農是一位「勇敢、傑出的法官」。

賀錦麗陣營發言人穆沙（Ammar Moussa）聲明指出，這些最新言論符合川普前幕僚長凱利（JohnKelly）所提警告，即「川普想以獨裁者之姿統治，擁有不受管束的權力」。

穆沙還說：「川普的第2個任期，一個更不穩定和精神錯亂的川普基本上沒有護欄，周圍都是效忠他的人，這些人會助長他最糟糕的本能，肯定會更加危險。」

美國總統無權開除特別檢察官，但川普若再度選上總統，他可以任命新的司法部長，就能開除特別檢察官。川普任命的司法部長也能撤銷這些指控他的訴訟案。

川普 美國大選 賀錦麗

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