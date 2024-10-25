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川普稱賀錦麗若入主白宮 將被習近平當小孩欺負

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導

美國前總統川普今天表示，若副總統賀錦麗贏得大選入主白宮，中國國家主席習近平將把她「當小孩一樣」修理。

美聯社報導，共和黨總統候選人川普和他的重要盟友愈來愈將民主黨對手賀錦麗（Kamala Harris）當作小孩對待。

保守派電台主持人修伊特（Hugh Hewitt）談到習近平時說：「如果賀錦麗不知怎地勝選，她必須與習近平打交道。對方會如何對待她？」川普回說：「當小孩一樣。」

川普繼續說道：「他會很快把所有糖果拿走。她會不知道發生什麼事。一切就會像西洋棋大師對上新手。」

報導說，川普常替政敵取綽號嘲弄，但對賀錦麗人身攻擊尤甚，包括說她「懶惰」，是個「愚蠢的人」，還問她是否有「吸毒」，並說她「慢半拍」、「智商低」，如今又譏笑她「像小孩」。

川普競選陣營未立即回應置評請求。

賀錦麗先前批評川普「日益精神錯亂且不穩定」，她昨天在美國有線電視新聞網（CNN）的市民大會上還稱川普是「法西斯主義者」。川普今晨接受修伊特訪問時說，他看了賀錦麗的表現，並形容她「像小孩，簡直就是」。

川普 美國大選 賀錦麗

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