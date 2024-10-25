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賀錦麗喬治亞州造勢眾星雲集 2萬人擠爆現場

中央社／ 喬治亞州克拉克斯頓24日綜合外電報導

成千上萬人今天聚集在關鍵戰場州喬治亞州，參加美國民主黨總統候選人賀錦麗的造勢大會，站台嘉賓包括搖滾巨星布魯斯史普林斯汀、藝人泰勒派瑞和前總統歐巴馬。

路透社報導，在賀錦麗（Kamala Harris）上台露面前，名導史派克李（Spike Lee）在擠滿支持者的詹姆斯哈爾福德體育館（James R. Hallford Stadium）表示，不要被「騙去」投票給川普

賀錦麗競選團隊表示，約2萬人參加這場造勢活動，這將是她迄今為止規模最大的政治集會，超過賀錦麗9月初在北卡羅來納州格林斯伯勒（Greensboro）舉行的集會，當時有1萬7000人參加。

美國總統大選進入倒數階段，賀錦麗和共和黨總統候選人川普選情緊繃，今天這場造勢活動是賀錦麗競選團隊動用電影和音樂明星號召力的最新嘗試。

美國流行音樂天后碧昂絲（Beyonce）明天將在德州休斯頓為賀錦麗站台助選。

美國總統拜登7月宣布退選後，賀錦麗民調支持率大幅躍升，她也進行旋風式競選活動，不過如今在全國民調中的領先優勢縮小，甚至在決定選舉結果的戰場州被超車。

今天的造勢活動也將是賀錦麗和歐巴馬首次同場造勢。賀錦麗26日預計也將和前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）一起現身另一個關鍵搖擺州密西根州造勢拉票。

喬治亞州最新民調顯示川普微幅領先，但賀錦麗競選團隊表示，他們對於喬治亞州以及隔壁北卡羅來納州在11月大選的選情仍有信心。美國總統拜登2020年在喬治亞州意外勝選。

川普 美國大選 賀錦麗

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