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川普政權移交團隊出爐 家族成員與親近人士入列

中央社／ 紐約24日專電
共和黨總統候選人川普。 美聯社
共和黨總統候選人川普。 美聯社

美國總統選舉民調勢均力敵勝負難料，不過媒體陸續報導，共和黨總統候選人川普已組成以身邊信任人士為主的政權移交團隊，包括副總統候選人范斯與川普的兒子小川普與艾瑞克．川普都入列。

紐約時報（New York Times）報導，2020年夏季成立的右翼智庫「美國優先政策研究所」（America FirstPolicy Institute AFPI）主要人員，近期已低調獲任命擔任川普（Donald Trump）陣營政權移交小組的全職職務。

AFPI董事會主席、川普長期友人暨前中小企業管理局長麥馬洪（Linda McMahon）已獲任命為小組共同主席。如果川普當選，AFPI執行長羅林斯（BrookeRollins）可能擔任白宮幕僚長；羅林斯曾說，AFPI已研擬近300份行政命令供川普上任後簽署。

AFPI發言人洛特爾（Marc Lotter）表示，智庫不代表任何候選人、競選陣營或移交小組發言。

相較於華府智庫傳統基金會（Heritage Foundation）去年大張旗鼓，公布川普第2任期執政藍圖的「2025計畫」（2025 Project），成為自由派媒體攻擊焦點，川普陣營劃清界線，移交小組成員使用Control+F功能鍵搜尋出現在計畫中的人員名單，避免任用。

AFPI今年夏天低調在華盛頓舉行內部研討會，討論如何處理與面對以左派人士為主的聯邦政府官員及主流媒體，AFPI已和川普陣營討論新政府架構與內閣人選等事務。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，紐約大型金融公司康托．費茲傑羅（Cantor Fitzgerald）的執行長盧特尼克（Howard Lutnick）主責政權移交小組監管工作，副總統候選人范斯（JD Vance）和川普的兒子艾瑞克．川普（Eric Trump）與小川普（Donald TrumpJr.）也名列共同主席。

川普團隊政權移交小組已表明拒絕與拜登（JoeBiden）政府簽署，當選後可使用聯邦政府辦公室與諮詢白宮局處的移交協議。由於簽署協議團隊將遵守各項聯邦法規，資訊列管保護，麥馬洪與盧特尼克指出，會依內部控管規則管理團隊。

川普2016年上任前，人事消息不斷走漏，一名熟悉移交小組的不具名人士指出，已有數10人在小組不支薪工作，未來聯邦政府官員人選計畫屬機密。也有內部人士指出，團隊已內部調查成員在未來政府的職務意願，但不是每個部門都獲徵詢。

相較於川普陣營積極籌組移交團隊與研擬新內閣可能人選，現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）陣營移交團隊規模小的多；兩人都專注最後衝刺，避談政權移交。

川普 美國大選 賀錦麗

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