23位諾貝爾獎得主 挺賀錦麗經濟政策

在今年美國大選中，選民最關注的問題是經濟，廿三位諾貝爾經濟學得獎人廿三日發表聯名公開信，力挺民主黨總統候選人賀錦麗。

二○○一年得主、哥倫比亞大學經濟學教授史提格里茲帶頭的連署信，直指川普的經濟政見，包括大幅提高關稅及激進減稅，將「導致物價上漲、擴大赤字及加劇不平等」。

連署信認為，賀錦麗的經濟政策將帶來更強勁的經濟表現，經濟成長更茁壯、更持續且更公平。

聯準會最近降息及九月就業數據顯示，就業增加，失業率下降，表明美國經濟強勁正朝著正確方向。這些著名經濟學家認為，川普的關稅及稅收政策會引發通貨膨脹，並進一步擴大聯邦赤字，比賀錦麗的計畫擴大五倍。

此外，川普對「包括對我們的朋友及盟友的商品大幅徵收高關稅，同時對企業及個人的減稅，將導致更高的價格、更大的赤字和更大的不平等」。

信中指賀錦麗將「機會經濟」作核心內容，著眼於協助中小企業、減少通膨、防止價格欺詐和首次購房者激勵措施，將改善投資、增就業機會及公平。