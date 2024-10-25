聽新聞
0:00 / 0:00

23位諾貝爾獎得主 挺賀錦麗經濟政策

聯合報／ 編譯盧炯燊／綜合報導
美國民主黨總統候選人賀錦麗。 美聯社
美國民主黨總統候選人賀錦麗。 美聯社

在今年美國大選中，選民最關注的問題是經濟，廿三位諾貝爾經濟學得獎人廿三日發表聯名公開信，力挺民主黨總統候選人賀錦麗

二○○一年得主、哥倫比亞大學經濟學教授史提格里茲帶頭的連署信，直指川普的經濟政見，包括大幅提高關稅及激進減稅，將「導致物價上漲、擴大赤字及加劇不平等」。

連署信認為，賀錦麗的經濟政策將帶來更強勁的經濟表現，經濟成長更茁壯、更持續且更公平。

聯準會最近降息及九月就業數據顯示，就業增加，失業率下降，表明美國經濟強勁正朝著正確方向。這些著名經濟學家認為，川普的關稅及稅收政策會引發通貨膨脹，並進一步擴大聯邦赤字，比賀錦麗的計畫擴大五倍。

此外，川普對「包括對我們的朋友及盟友的商品大幅徵收高關稅，同時對企業及個人的減稅，將導致更高的價格、更大的赤字和更大的不平等」。

信中指賀錦麗將「機會經濟」作核心內容，著眼於協助中小企業、減少通膨、防止價格欺詐和首次購房者激勵措施，將改善投資、增就業機會及公平。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

不相上下！美國關鍵州選情緊繃 知名分析師施佛直覺「川普將勝選」

華爾街日報民調曝光！賀錦麗全國支持度落後 川普經濟計畫占優勢

準備製造大規模傷亡？賀錦麗競選辦公室槍擊案 嫌犯家中搜出逾200枝槍

賀錦麗評價降低...施政方針選民不買單 民調曝川普超車2個百分點

相關新聞

美國大選倒數11天 川普支持度微幅領先賀錦麗

華爾街日報（ＷＳＪ）廿三日發布最新民調顯示，美國共和黨總統候選人川普全國支持度領先民主黨對手賀錦麗兩個百分點。同時，選民...

NBC：投票夜 川普恐搶先宣布勝選

美國共和黨總統候選人川普會在開票未完成就搶先宣布勝選？美國國家廣播公司新聞網（ＮＢＣ）廿三日報導，民主黨總統候選人賀錦麗...

曾涉性騷？前模特兒控川普「摸遍胸臀」 爆與性罪犯艾普斯坦是好兄弟

英國「衛報」今天報導，前模特兒威廉斯指控，美國共和黨總統候選人、前總統川普曾性騷擾她，且兩人是在1990年代由性罪犯富商...

23位諾貝爾獎得主 挺賀錦麗經濟政策

在今年美國大選中，選民最關注的問題是經濟，廿三位諾貝爾經濟學得獎人廿三日發表聯名公開信，力挺民主黨總統候選人賀錦麗。

拜登在美選前2周又失言！稱川普應該「被關押」惹議

距離美國總統大選僅剩14天時，總統拜登22日出席活動向民主黨人催票時，稱川普應該入獄．引發廣泛爭議。

賀錦麗搖擺州與選民互動表現得負評 自家人也挺不下去

美國總統大選進入決戰階段，民主黨候選人賀錦麗聲勢走下坡。她昨天參加接受選民現場提問的電視節目，表現又被評為「語多累贅而且...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。