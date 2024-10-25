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NBC：投票夜 川普恐搶先宣布勝選

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓報導
美國共和黨總統候選人、前總統川普23日在喬治亞州的Turning Point PAC造勢活動上發表講話。歐新社
美國共和黨總統候選人、前總統川普23日在喬治亞州的Turning Point PAC造勢活動上發表講話。歐新社

美國共和黨總統候選人川普會在開票未完成就搶先宣布勝選？美國國家廣播公司新聞網（ＮＢＣ）廿三日報導，民主黨總統候選人賀錦麗陣營與部分川普盟友都有這樣的心理準備，賀錦麗陣營已準備好法律行動來應對川普出招。

川普二○二○年面對民主黨拜登挑戰時，不等搖擺州開完所有選票，就搶先自行宣布當選，並將選舉夜過後計入的郵寄選票，視為民主黨陣營選舉舞弊的證據。

ＮＢＣ訪問川普的四位盟友，他們推測川普可能故技重施，在選舉結果未確認的狀態下宣布勝選；這四人也說，他們無法確認這就是川普的計畫；一位川普的前顧問以「百分之百」來肯定川普一定會這麼做。

ＮＢＣ報導，若川普過早自行宣布當選，會給川粉們發出「川普已經贏了，任何選舉日後計入的選票都有問題」的訊號。

報導稱，賓州、威斯康辛州、密西根州和喬治亞州等搖擺州，都是在選舉日才開始統計郵寄選票結果，一名賓州選舉官員稱這期間可能被趁機操作，用來破壞選舉結果。

但是，有川普陣營的人士向ＮＢＣ表示，今年會不一樣，川普身邊的人會阻止川普這麼做。

賀錦麗廿二日接受專訪時就說，她準備好應對川普出招；ＮＢＣ引述賀錦麗陣營說法報導，若川普敗選就會祭出法律戰來推翻選舉結果，他們正在準備應對。

川普 美國大選 賀錦麗

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