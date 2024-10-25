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美國大選倒數11天 川普支持度微幅領先賀錦麗

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
美國共和黨總統候選人、前總統川普廿三日在喬治亞州杜魯斯市造勢。（路透）
美國共和黨總統候選人、前總統川普廿三日在喬治亞州杜魯斯市造勢。（路透）

美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗廿三日在華府海軍天文台的副總統官邸發表談話，抨擊對手川普。（歐新社）
美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗廿三日在華府海軍天文台的副總統官邸發表談話，抨擊對手川普。（歐新社）

華爾街日報（ＷＳＪ）廿三日發布最新民調顯示，美國共和黨總統候選人川普全國支持度領先民主黨對手賀錦麗兩個百分點。同時，選民對川普政見與過往表現看法較正面。

這項全國性民調於十月十九日至二十二日期間進行，抽樣調查一千五百名已登記選民，誤差為正負二點五個百分點。民調發現，川普以百分之四十七支持度領先賀錦麗的百分之四十五。而該報八月的民調，在選項包含第三黨與獨立候選人情況下，賀錦麗領先二個百分點。

調查同時顯示，選戰中的一連串負面廣告及候選人本身表現，削弱了選民對賀錦麗的一些正面印象。八月時選民對賀錦麗的好感度和反感度持平，現在則是反感看法占多數，比率為百分之五十三對百分之四十五，差距達八個百分點。

ＷＳＪ七月以來三度詢問賀錦麗擔任副總統工作評價，賀錦麗的評價在十月降到最低，百分之四十二受訪者認可她的表現，百分之五十四不認可。

相較之下，對川普的看法轉向正面。選民現在對川普總統任期的評價，比選戰中的任何時候更正面，百分之五十二認可川普在任的表現，百分之四十八不認可。川普的認可度比不認可高出四個百分點，與賀錦麗的負十二個百分點形成鮮明對比。

此外，當問及候選人的政見和政策時，在大部分情況下川普占優勢。對於川普的經濟計畫，贊同的選民比不贊同高出十個百分點。對賀錦麗的經濟計畫，不贊同看法則比正面看法多出四個百分點。

對於哪位候選人更善於處理經濟問題，選擇川普的選民比賀錦麗多出十二個百分點，川普的優勢比八月時領先八個百分點更加擴大；在處理移民問題方面，川普的領先幅度也從八月的七個百分點增至十五個百分點。

不過，有百分之四十九選民認為川普「太極端」，遠高於賀錦麗的百分之卅九，同時有百分之四十八選民認為川普對國家構成危險，比賀錦麗的百分之四十三更高。

對於誰更具有擔任總統的歷練以及更能帶來變革，川普領先賀錦麗約十個百分點。

川普 美國大選 賀錦麗

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