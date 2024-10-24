民調翻轉！川普超車賀錦麗 WSJ 最新調查以47%領先45%

美國總統大選多份最新民調皆顯示，共和黨候選人川普的支持率已經從原先的落後，翻轉為領先民主黨候選人賀錦麗，且在經濟議題仍占上風，只是兩人仍在搖擺州激烈廝殺。

面對選情膠著，民主黨內部對於賀錦麗始終無法拉開差距、在民主黨占優勢的幾個搖擺州甚至可能出現破口，也愈來愈焦慮。

美國總統大選民調

距大選不到兩周，華爾街日報（WSJ）所做的全國民調顯示，川普以47%的支持率領先賀錦麗的45%，扭轉8月落後2個百分點的劣勢，代表賀錦麗陣營近來的負面廣告反而可能造成反效果，但川普的領先幅度還在誤差範圍內，因此仍難以判斷誰實際領先。

英國金融時報（FT）與密西根大學羅斯商學院的調查則顯示，44%的登記選民較信任川普處理經濟議題的能力，高於賀錦麗的43%，至於誰能讓財務處境好轉，川普的領先優勢更明顯。羅斯商學院教授葛登說，賀錦麗的經濟政見造成失望、而非激起熱情。

彭博資訊的民調指出，兩人在搖擺州的選情之激烈已到「火爆」的程度，在亞歷桑那、喬治亞、密西根等七個搖擺州的支持率全都不相上下，差距不到1個百分點。

另外，最新民調也顯示，目前由共和黨控制的聯邦眾議院、及民主黨占多數的參議院，這次選舉也可能雙雙變天，如果這種「奇觀」發生，將是230多年美國國會改選史上首見，也為美國政局投下更多變數。

民主黨陣營對於賀錦麗始終無法大幅領先，愈來愈焦慮，尤其是她在威斯康辛、密西根與賓州等「藍牆」（Blue Wall）的民調也未取得優勢，引發民主黨人士擔心2016年在密州與威州落敗的前例將再次上演。由於這兩州的選舉人團票數各為15張與10張，民主黨若少了這25張票，勝選可能性大幅降低。

賀錦麗的盟友與幕僚指出，賀錦麗雖有婦女選民的強大支持，男性選民卻反應冷淡，非洲裔男性與白人勞工階級男性都一樣，而且也沒能獲得密西根州阿拉伯裔選民的青睞。

隨著選舉進入倒數階段，川普和賀錦麗都密集在搖擺州拉票。