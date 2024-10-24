美國喬治亞州務卿：投票網站遭攻擊 已成功阻擋

美國喬治亞州州務卿辦公室今天表示，成功抵擋一次試圖癱瘓該州選民用來申請缺席選票網站的網路攻擊。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，選民申請選票的功能沒有受到影響。

負責監督這個搖擺州選舉的喬治亞州州務卿辦公室官員史特林（Gabe Sterling）告訴CNN：「我們的系統速度稍微減慢，但從未阻止我們的系統正常運行。」

美國總統大選將於11月5日登場，本月稍早喬治亞州和美國其他州已經開始提前投票。

共和黨總統候選人川普今天在關鍵搖擺州之一喬治亞州一場造勢大會上敦促支持者，在提前投票或選舉日當天親自投給他。

川普在美國保守派政治評論員柯克（Charlie Kirk）舉行的活動中表示：「大家要去投票，無論什麼方式都可以。」

與此同時，在距選舉日剩不到兩週時間，民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）在費城舉辦的「總統市政廳會議」（Presitential Town Hall）將川普描述為法西斯主義者，使美國社會走向兩極化的態勢更加明確。