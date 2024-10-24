快訊

特斯拉飆漲近22%提振史指 IBM拖累道瓊下跌140點連4黑

聽新聞
0:00 / 0:00

準備製造大規模傷亡？賀錦麗競選辦公室槍擊案 嫌犯家中搜出逾200枝槍

中央社／ 亞利桑那州坦佩23日綜合外電報導
民主黨總統候選人賀錦麗。圖／美聯社
民主黨總統候選人賀錦麗。圖／美聯社

美國亞利桑那州民主黨全國委員會（DNC）辦公室9月到10月間3度遭人開槍。檢方今天表示，涉案男子家中搜出200多枝槍和逾25萬發子彈，執法部門認為，他可能策劃犯下大規模傷亡事件。

美聯社報導，馬里科帕郡（Maricopa County）檢察官巴提亞（Neha Bhatia）在涉案男子凱利（Jeffrey Michael Kelly）今天首次出庭時表示，聯邦探員告訴她，凱利被捕後查獲的大量物品包括瞄準鏡、防彈衣和消音器，在他駕駛的汽車上還發現1把機關槍。

巴提亞說，由於藏匿的武器規模龐大，當局研判「此人正準備執行大規模傷亡行動」。

警方表示，60歲的凱利涉嫌朝民主黨坦佩（Tempe）競選辦公室的玻璃前門和窗戶發射BB彈，隨後開槍射擊。根據法庭文件，警方搜查凱利丟棄的垃圾後，發現3枚點22口徑的子彈彈殼。

坦佩辦公室9月16日、9月23日和10月6日凌晨發生槍擊事件時，屋內無人。

據警方稱，凱利因3項恐怖主義行動重罪和4項DNC辦公室槍擊相關的其他罪名而遭拘留。

川普 美國大選 賀錦麗 辦公室

延伸閱讀

賀錦麗評價降低...施政方針選民不買單 民調曝川普超車2個百分點

川普當選將獨裁執政？前幕僚長凱利：他稱法西斯主義比民主管用

23名經濟諾獎得主挺賀錦麗 批川普政策「將讓物價漲赤字增」

WSJ：選情緊繃讓民主黨愈來愈焦慮 憂失藍牆州恐重演2016

相關新聞

美國大選倒數11天 川普支持度微幅領先賀錦麗

華爾街日報（ＷＳＪ）廿三日發布最新民調顯示，美國共和黨總統候選人川普全國支持度領先民主黨對手賀錦麗兩個百分點。同時，選民...

NBC：投票夜 川普恐搶先宣布勝選

美國共和黨總統候選人川普會在開票未完成就搶先宣布勝選？美國國家廣播公司新聞網（ＮＢＣ）廿三日報導，民主黨總統候選人賀錦麗...

曾涉性騷？前模特兒控川普「摸遍胸臀」 爆與性罪犯艾普斯坦是好兄弟

英國「衛報」今天報導，前模特兒威廉斯指控，美國共和黨總統候選人、前總統川普曾性騷擾她，且兩人是在1990年代由性罪犯富商...

23位諾貝爾獎得主 挺賀錦麗經濟政策

在今年美國大選中，選民最關注的問題是經濟，廿三位諾貝爾經濟學得獎人廿三日發表聯名公開信，力挺民主黨總統候選人賀錦麗。

拜登在美選前2周又失言！稱川普應該「被關押」惹議

距離美國總統大選僅剩14天時，總統拜登22日出席活動向民主黨人催票時，稱川普應該入獄．引發廣泛爭議。

賀錦麗搖擺州與選民互動表現得負評 自家人也挺不下去

美國總統大選進入決戰階段，民主黨候選人賀錦麗聲勢走下坡。她昨天參加接受選民現場提問的電視節目，表現又被評為「語多累贅而且...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。