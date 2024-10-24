準備製造大規模傷亡？賀錦麗競選辦公室槍擊案 嫌犯家中搜出逾200枝槍

美國亞利桑那州民主黨全國委員會（DNC）辦公室9月到10月間3度遭人開槍。檢方今天表示，涉案男子家中搜出200多枝槍和逾25萬發子彈，執法部門認為，他可能策劃犯下大規模傷亡事件。

美聯社報導，馬里科帕郡（Maricopa County）檢察官巴提亞（Neha Bhatia）在涉案男子凱利（Jeffrey Michael Kelly）今天首次出庭時表示，聯邦探員告訴她，凱利被捕後查獲的大量物品包括瞄準鏡、防彈衣和消音器，在他駕駛的汽車上還發現1把機關槍。

巴提亞說，由於藏匿的武器規模龐大，當局研判「此人正準備執行大規模傷亡行動」。

警方表示，60歲的凱利涉嫌朝民主黨坦佩（Tempe）競選辦公室的玻璃前門和窗戶發射BB彈，隨後開槍射擊。根據法庭文件，警方搜查凱利丟棄的垃圾後，發現3枚點22口徑的子彈彈殼。

坦佩辦公室9月16日、9月23日和10月6日凌晨發生槍擊事件時，屋內無人。

據警方稱，凱利因3項恐怖主義行動重罪和4項DNC辦公室槍擊相關的其他罪名而遭拘留。