與拜登保持距離！賀錦麗搖擺州造勢 大力強調「她的政府將不同」

美國總統大選倒數不到半個月，佛羅里達大學選舉實驗室（Election Lab）的追蹤數據顯示，目前已有近2500萬選民透過親自投票或郵寄選票的方式提前投票。

路透社報導，包括搖擺州北卡羅來納州和喬治亞州在內等幾個州，上週都在各自舉行提前投票的首日創下紀錄。

美國民主黨總統候選人賀錦麗今天在賓夕法尼亞州市政廳會議表示，她的政府將與現任總統拜登政府有所不同，與此同時，共和黨候選人川普則在另一個戰場州喬治亞州舉行競選活動。

賀錦麗（Kamala Harris）試圖與拜登保持距離之際，多項民調顯示，拜登對她的選情不利，距離11月5日大選登場只剩不到兩週時間，選民渴望新政府能帶領國家走向新的方向。

在競選過程中，賀錦麗大致迴避了有關她將如何以及在多大程度上在政策方面與拜登分道揚鑣的問題。

美國有線電視新聞網（CNN）今天在賓州舉辦「總統市政廳會議」（Presidential Town Hall），賀錦麗說，如果當選，她的政府不會是拜登的延續，她是新一代的領袖，會將新觀念、新方法，以及自身的經驗帶入新政府。

賀錦麗正試圖說服數量不斷減少的搖擺選民在一場勢均力敵的大選中支持她，即使只是一小部分選票，也可能至關重要。

在回答與會者提出的幾個問題時，賀錦麗矢言要解決高物價問題，還說已經到了結束中東戰爭的時候了，她稱川普是法西斯主義者，「對美國的福祉和安全構成威脅」。

賀錦麗數度表示，如果當選總統，她不會禁止水力壓裂採油，逆轉她在2019年首度逐鹿白宮時的立場。

當被問及她是否贊成將最高法院大法官從目前的9人擴大到12人時，賀錦麗說，「我確實認為應該對最高法院進行某種改革，我們可以研究看看實際情況」。

而川普在喬治亞州澤布倫市（Zebulon）舉行宗教主題活動「選票和信徒」時表示：「喬治亞州的投票情況創新紀錄。坦白說，每州的投票都來到創紀錄的水準。我們做得非常好，希望我們能夠修復我們的國家。」

活動結束後，川普前往喬治亞州杜魯斯市（Duluth），與前福斯新聞（Fox News）主持人卡爾森（Tucker Carlson）和前獨立參選人小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）一同舉行集會並發表談話。與會者還有鄉村歌手傑森阿爾丁（Jason Aldean），他鼓勵選民儘早投票。

在最新的路透社/益普索（Reuters/Ipsos）民調中，賀錦麗在全國範圍以46%比43%的微弱優勢領先川普。