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賀錦麗評價降低...施政方針選民不買單 民調曝川普超車2個百分點

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導
「華爾街日報」今天公布最新民調顯示，共和黨總統候選人川普（右）支持率47%，微幅領先民主黨總統候選人賀錦麗的45%。圖／路透
「華爾街日報」今天公布最新民調顯示，共和黨總統候選人川普（右）支持率47%，微幅領先民主黨總統候選人賀錦麗的45%。圖／路透

華爾街日報」今天公布最新民調顯示，共和黨總統候選人川普支持率47%，微幅領先民主黨總統候選人賀錦麗的45%，可見相較賀錦麗，選民對川普的政見及過去表現看法較正面。

路透社報導，這項全國性民調於10月19日至22日期間進行，抽樣調查1500名已登記選民，誤差範圍為正負2.5個百分點。

賀錦麗（Kamala Harris）在「華爾街日報」（TheWall Street Journal）8月的全國性民調中，曾領先川普2個百分點，當時民調同樣納入第3方及無黨籍候選人。但由於兩人領先幅度均在誤差範圍內，代表任何一位候選人實際上都可能領先。

賀錦麗取代拜登（Joe Biden）並且獲提名為民主黨總統候選人的時刻，部分選民對她印象較正面，但8月底之後每況愈下；當時對她持正面與負面看法的選民比例相當，如今持負面觀感者已占53%、正面約45%，相差8個百分點。

此外，選民對賀錦麗副總統任內的工作評價也降至「華爾街日報」7月以來3度民調中的最低點，僅42%選民認可她的工作表現，54%的選民則表達不滿。

相較之下，選民對川普的看法趨於正面。選民對他總統任內的評價，比這次競選期間的任何時刻都來的正面。有52%的人認可他在任時的表現，48%的人不認可，這令川普在工作上享有正4個百分點的評價，與賀錦麗的負12個百分點形成鮮明對比。

此外，當選民被問及候選人的施政方針與政見時，川普大多數情況都明顯居上風。

針對哪位候選人更善於處理經濟問題方面，選擇川普的選民比賀錦麗多出12個百分點，明顯較8月時的8個百分點更占優勢；在處理移民問題方面，川普的領先幅度也從8月的7個百分點增至15個百分點。

川普在移民問題上的優勢，源自他近期在競選活動中強調，非法移民對美國人的人身安全和就業機會構成威脅。約有23%的選民表示，移民議題是他們選擇候選人的首要考量，這是移民議題在「華爾街日報」過去1年半以來的民調中，占比最高的一次。

不過，有49%選民認為川普「過於極端」，遠高於賀錦麗的39%，同時也有48%選民認為川普對國家構成危險，比賀錦麗的43%來的高。

針對誰更具有擔任總統的歷練以及能帶來所需變革方面，川普領先賀錦麗約10個百分點，但更多選民認為賀錦麗的氣質比川普更適任總統，並且在「精神上已準備好擔任這份工作」；並且，較多選民認為，相較於賀錦麗，「不穩定」這個詞更符合川普的作風，兩者差距達到13個百分點。

川普 民調 美國大選 華爾街日報 賀錦麗

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