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賀錦麗接受選民提問 強調執政非拜登政府延續

中央社／ 華盛頓23日專電
美國民主黨總統候選人賀錦麗。路透社
美國民主黨總統候選人賀錦麗。路透社

美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗今天參加接受選民現場提問的節目。她表示，如果當選，她的政府不會是拜登的延續，她是新一代的領袖，會將新觀念、新方法，以及自身的經驗帶入新政府。

美國有線電視新聞網CNN今天在賓州舉辦「總統市政會議廳」（Presitential Town Hall），邀請32位未決定的選民，直接向賀錦麗（Kamala Harris）提問。共和黨總統候選人川普（Donald Trump）也受邀，但他婉拒出席。

這個節目是晚上9時現場錄製，選民關切房價、政治對立、移民、加薩戰火、反猶太主義、提高富人稅負、最高法院等相關議題，進行約一小時。

離選舉剩13天，前總統川普任內曾任白宮幕僚長的凱利（John Kelly）近日接受媒體訪問，揭露川普曾多次讚美希特勒，並說很羨慕他，引發媒體熱烈討論。

賀錦麗今天稍早已就凱利的說法發表聲明，指川普尋求「不受限制的權力」。

她晚間更是多次利用回答提問的機會，痛批川普會給美國帶來「危險」。她說，凱利是4星陸戰隊上將，他在選前2週做此揭露，是在向美國人民「打911（求救）」，希望民眾瞭解到川普重返白宮可能會發生什麼事。

賀錦麗說，有超過400名曾在前共和黨政府時期擔任官員的人出來挺她，其中很多人和凱利一樣，是擔任國安職務的職業官員，不是政客，川普的言行讓他們感到「害怕」，川普甚至說過，他要終止美國憲法。

她說，她同意凱利的說法，川普就是一個法西斯主義者。

選戰進入最後階段，英國「經濟學人週刊」（The Economist）21日公布最新預測，川普勝選機率為54%，超越賀錦麗的45%，是該模型8月以來，川普首度超車。有分析指出，賀錦麗選戰打得太保守，選民感受不到她會帶來改變。

賀錦麗今天清楚表示，她如果當選，不會是現在拜登（Joe Biden）政府的延續，「我會帶來和拜登完全不一樣的經驗和思維方式」。

主持「總統市政會議廳」的知名主播安德森．古柏（Anderson Cooper）追問，為何她在副總統任內，沒有做到她現在說要做的事。

賀錦麗說，已經有很多事情完成，「但是還有很多需要做」，她提出的是還需要解決的問題，「我不會故意迴避這些問題」。

川普 美國大選 賀錦麗

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