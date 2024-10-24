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川普誇稱幾乎天天通話 與以色列總理關係好

中央社／ 喬治亞州茲布倫23日綜合外電報導
美國共和黨總統候選人川普。美聯社
美國共和黨總統候選人川普。美聯社

美國共和黨總統候選人川普今天誇稱幾乎天天與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話，並說他與尼坦雅胡關係非常好。

法新社報導，川普先前曾將自己定位為以色列的「保護者」，稱尼坦雅胡政府必須在對巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）的戰爭中「解決問題」。

川普說：「比比（Bibi，尼坦雅胡暱稱）昨天打給我，前天也打給我。」

川普在喬治亞州的造勢集會上說：「我們關係非常好。我們將與他們非常密切地合作。」

川普19日已表示與尼坦雅胡通過話，稱對方「想了解我對事情的看法」。

根據白宮說法，美國總統拜登和尼坦雅胡上次公開通話是在17日，當時拜登就哈瑪斯領袖辛瓦（Yahya Sinwar）身亡一事向尼坦雅胡道賀。

尼坦雅胡7月底訪問美國國會時，曾高聲向川普致意，感謝他為以色列所做的一切。

以色列 川普 美國大選 賀錦麗

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