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賀錦麗：川普想要像希特勒的將軍 令人非常不安且極端危險

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導

美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）23日罕見在副總統官邸舉行記者會，抨擊對手川普追求的是忠於他個人的軍隊與不受限制的權力，川普想要希特勒一樣的將軍，這點令人非常不安且極端危險。

賀錦麗表示，昨天從川普的白宮幕僚長凱利（John Kelly）口中證實，川普擔任總統時想要希特勒（Adolf Hitler）這樣的將軍，因為川普追求的並非忠於美國憲法的軍隊，而是忠於他個人，服從他的命令；賀錦麗稱川普的一席話令人非常不安且極端危險。

賀錦麗說，川普多次宣稱有國家內部敵人，還要動用美國軍隊來對付美國人民，實際上所謂的內部敵人就是拒絕屈服且敢於批評川普的人，正如法官、媒體記者和無黨派的選舉官員等。

賀錦麗說，所有細節在在證明川普的真面目，尤其是從那些曾在白宮和川普共事的人口中，最能直接了解川普；凱利認為川普符合法西斯的定義，事實上川普從上任總統的第一天就想成為獨裁者，將美軍變成他的私人民兵以實現其個人目標。

賀錦麗表示，川普越來越精神錯亂與不穩定，若川普重返白宮展開第二任期，也不再有凱利之流，成為川普的護欄，川普追求的是不受限制的權力。

大西洋月刊（The Atlantic）22日報導，川普擔任總統時私下說「我需要像希特勒手下那樣的將軍」，凱利對美國有線電視新聞網（CNN）證實此事，並在接受紐約時報專訪表示，川普是專制主義者，欽慕獨裁者，且符合法西斯主義的定義。

川普政府時代的國防部長艾思博（Mark Esper）也認同凱利的判斷，他告訴CNN，「從他（川普）說的那些話，很難說他不是，他肯定有這些傾向。」

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，別忘了2021年1月6日，有2000人被前總統告知要去國會山莊推翻自由公正的選舉結果，這是美國民主非常黑暗且危險的一天，大家不能忘記這件事。

川普在社群平台「真實社群」批評凱利徹底墮落，從川普精神錯亂症候群（Trump Derangement Syndrome）的惡意中捏造故事，川普自稱不應在凱利身上浪費時間，但他仍要反擊，川普批評凱利卑劣。

距離美國選舉不到兩周，川普政府官員們的評論是否影響選舉結果備受關注，華盛頓郵報報導，賀錦麗將於29日（投票前一周）在白宮南側的橢圓形公園（The Ellipse）發表演說，向美國人民作此次選戰的結辯。

華郵報導，賀錦麗陣營選定的地點，恰巧是川普在國會山莊暴亂事件發生前的演說地點，當時川普敦促支持者前往國會，讓國會聽到他們的聲音。

賀錦麗陣營人士表示，之所以選這個地點做結辯，意在凸顯賀川的差別，賀錦麗可能會在演講時提到川普在1月6日事件扮演的角色，也可能會有更廣泛的論述，並非單純指川普為美國民主的威脅。

川普 美國大選 賀錦麗

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