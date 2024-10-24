賀錦麗「藍牆」州民調未見優勢 民主黨人士漸感焦慮

美國多家媒體報導，民主黨策士與賀錦麗競選陣營人士本週陸續以不具名方式向媒體透露，賀錦麗在民主黨「藍牆」（Blue Wall）威斯康辛州、密西根州與賓州，民調不見樂觀，選民開始倒向川普，但黨內仍認為雙方拉鋸，有機會勝選。

民主黨資深策士與賀錦麗（Kamala Harris）競選陣營人士，本週陸續向美國主流媒體透露，在以白人選民為主的鐵鏽帶（Rust Belt）2州威斯康辛州與密西根州，民調數字已見破口。

國家廣播公司（NBC）22日率先報導，賀錦麗陣營資深人士表示，密州與威州可能會落敗，其中密州特別引起關注。雖然競選團隊仍認為兩黨在搖擺州旗鼓相當，賀錦麗會勝選。

由於密西根與威斯康辛州選舉人團票數各為15張與10張，民主黨若少了25張，勝選可能性大幅降低。

華爾街日報（Wall Street Journal）23日報導，根據多名民主黨策士與競選團隊成員的說法，賀錦麗無法拿下關鍵支持者，她雖獲得女性廣大支持，但男性顯然不買帳，當中包括非裔與白人勞工階層，受拜登（JoeBiden）政府中東政策影響，也無法取得密州關鍵的阿拉伯裔社群支持。

一名接近競選陣營人士說，3週前大家感覺還不錯，雙方接近，但民主黨在倒數時刻面臨困難。

部分民主黨人坦承，情況喚起2016年自信的候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）意外落敗的記憶，大家都拼命避免相同結果在今年重現。

國會山莊報（The Hill）23日報導，民主黨人士私下表示，過去2週搖擺州民調開始倒向川普（DonaldTrump）。一名民主黨策士說，大家不斷講旗鼓相當，但真的搖向民主黨嗎？沒有，大家都不願公開承認。民主黨會贏嗎？可能。現在應該樂觀一點嗎？不！

2016年川普意外拿下民主黨藍牆3州入主白宮，2020年拜登扳回一城，藍天重現。

過去紀錄顯示，藍牆3州總統選舉投票結果傾向連動，中立的庫克政治報告（Cook Political Report）民調指出，民主黨現任聯邦參議員今年在賓州與威斯康辛州與對手呈現拉鋸，未見領先。

2024美國總統選舉進入最後倒數，兩陣營全面投入搖擺州造勢，催促選民提早投票。