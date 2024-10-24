挺川普或賀錦麗 巴菲特：不會支持任何候選人

美國大選進入倒數階段之際，「股神」巴菲特（WarrenBuffett）旗下波克夏海瑟威公司網站發表聲明指出，巴菲特不會為投資產品或政治候選人背書。

路透社報導，波克夏海瑟威公司（BerkshireHathaway）表示：「由於社群媒體使用量增加，出現了大量關於巴菲特先生支持投資產品、以及他認可和支持政治候選人的欺詐性聲明。」

波克夏還在聲明中提及：「巴菲特先生目前不會、未來也不會為任何投資產品背書，或為政治候選人背書或表態支持。」

根據路透社，巴菲特是民主黨人，曾支持過民主黨籍前總統歐巴馬（Barack Obam），以及民主黨籍前總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）。

據報導，每當波克夏宣布新投資時，投資人經常試圖沾光，發表這份聲明顯然是為了阻止那些試圖利用巴菲特聲譽的人。

巴菲特告訴美國財經媒體CNBC，發布這份聲明部分是因為Meta Platforms旗下社群媒體平台Instagram的造假政治背書。他指出：「我甚至不知道如何上Instagram。」