小摩CEO、蓋茲 力挺賀錦麗

在美國總統大選選情仍糾結之際，避險基金和資產管理業者已在押注共和黨總統候選人川普可能勝選的交易。同時，據傳摩根大通（小摩）執行長戴蒙私下支持民主黨候選人賀錦麗，甚至考慮入閣擔任財長，而比爾蓋茲據悉已捐款5,000萬美元給一個支持賀錦麗的組織。

華爾街一些大型避險基金和資本管理業者已開始布局在川普勝選時能獲利的交易。傳奇投資人瓊斯（Paul Tudor Jones）22日受訪被問到是否已在布局大選時表示，他正在調整投資組合，朝川普勝選的方向傾斜，也就是「通膨交易」，「我在做多黃金、做多比特幣…大宗商品獲投資程度荒謬地低迷」。

知名避險基金經理洛柏（Dan Loeb）日前也說，他認為川普勝選的機率提高，他管理的Third Point避險基金已透過買入股票和選擇權，提高可能受益的部位，並降低不會從中受益的企業曝險，「我們認為（川普）擬議的『美國優先』政策中，關稅措施將提振美國製造業、基礎設施支出及特定原料和大宗商品的價格」，「普遍減少監管，特別是拜登－賀錦麗積極反托辣斯立場的鬆綁，將釋出生產力，引發一波企業活動」。

另一方面，紐時報導，小摩執行長戴蒙上周受訪時，雖保持支持川普的可能性，但私底下表明支持賀錦麗，並考慮進入賀錦麗政府任職，或許是財長。微軟的蓋茲私底下表示，他已捐款約5,000萬美元給一家支持賀錦麗的非營利組織Future Forward。他雖未公開支持賀錦麗，但已私下表達對川普二度入主白宮的憂慮。

如今也出現新一名為賀錦麗站台的名人，那就是知名饒舌歌手阿姆（Eminem），他22日在底特律和歐巴馬合體，替賀錦麗拉票，他說，「我認為賀錦麗支持的未來，能讓自由和其他價值受到保護」。

挪威主權財富基金一名高階主管同日另指出，鑒於川普表示將對中國進口商品提高關稅，若共和黨在美國總統大選獲勝，與中國密切往來的歐洲企業受到的不利影響將最為嚴重。