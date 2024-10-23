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選戰緊張氣氛升溫 川普曾稱盼有「像希特勒手下那樣的將軍」

中央社／ 華盛頓23日專電
「大西洋月刊」昨天報導，川普曾於擔任總統時一次私下談話中說：「我需要像希特勒手下那樣的將軍」。 歐新社
「大西洋月刊」昨天報導，川普曾於擔任總統時一次私下談話中說：「我需要像希特勒手下那樣的將軍」。 歐新社

「大西洋月刊」昨天報導，川普曾於擔任總統時一次私下談話中說：「我需要像希特勒手下那樣的將軍」。這使選戰緊張氣氛急劇升溫。民主黨示警川普多次表達專制傾向，如果他勝選，美國可能面臨黑暗未來。

美國有線電視新聞網（CNN）今天指出，「大西洋月刊」（The Atlantic）這篇報導內容獲川普前白宮幕僚長凱利（John Kelly）證實。川普對希特勒（AdolfHitler）痴迷的說法也在幾本書中獲得支持，包括CNN資深記者修托（Jim Sciutto）撰寫的書籍。

凱利也對紐約時報（The New York Times）表示，川普符合法西斯主義的定義。

民主黨副總統候選人華茲（Tim Walz）昨天在威斯康辛州造勢時，抓住報導進行攻勢，批川普陷入「瘋狂」。

「不要當那隻在沸水中被煮熟的青蛙，認為這一切沒問題」，華茲說。

「身為一名服役24年的老兵，這讓我感到超級噁心，這也應該讓你感到噁心。」

華茲表示，「各位，保護我們的防線已經消失了。川普正陷入這種瘋狂。一位美國前總統兼現任總統候選人說他想要像希特勒手下那樣的將軍。想想吧」。

川普團隊否認「大西洋月刊」的報導屬實。川普的競選顧問菲佛（Alex Pfeiffer）說：「這完全是假的。總統川普從未說過這樣的話。」川普競選團隊發言人史蒂文．張（Steven Cheung）指凱利編故事，「完全讓自己成了笑柄」。

CNN指出，雖然「大西洋月刊」這則報導引發軒然大波，川普及副手范斯（JD Vance）卻坐實了民主黨對這兩人將帶領國家走向黑暗的警告。

在近期一次訪談中，川普說他曾考慮動用軍隊或國民兵來對付「內部的敵人」，也就是民主黨高層，還說像美國哥倫比亞廣播公司（CBS）這樣的電視台應該失去其播出執照。

隨後，川普又在北卡羅來納造勢時猛烈抨擊民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）。「她喝酒嗎？她吸毒嗎」？他也批賀錦麗「懶」，而「懶」是常用來針對美國非裔的種族主義形容詞。

副手范斯則於亞利桑那州造勢時說，川普2.0政府將推出強硬移民政策，可能會考慮把「童年抵達者暫緩驅逐辦法」（DACA）受益人驅逐出境，也就是兒童時期被非法帶入美國，並已在此建立生活的移民。

范斯說，「當這個國家有2500萬名非法移民時，你必須驅逐一些人，否則就不再有邊界了。就這麼簡單」。

隨著選戰僵持不下，而賀錦麗可能需要在關鍵搖擺州取得全勝才能選贏，民主黨領導人昨天提出了川普重返白宮可能引發的極端後果。CNN指出，這一策略看起來像是打恐懼牌來衝票。

川普狂野的行徑可能會疏遠一些關鍵的溫和派選民，不過，隨著他利用選民對生活成本提高及移民問題的焦慮，他的強人形象再次將他推到了白宮門檻。部分原因在於，對許多想法類似的美國人而言，他「不羈」的風格被視為一種力量的展示。

川普 希特勒 美國大選 賀錦麗

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