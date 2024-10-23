勝選希望濃！川普身價水漲船高 再次躋身彭博全球500大富豪榜

賭盤日益看好川普將在美國總統大選中勝出，激勵川普名下媒體公司的股價水漲船高，讓他相隔11周後，再次躋身彭博全球富豪榜。

根據彭博億萬富豪指數，截至22日為止，川普身家增至65億美元，在全球500大富豪榜中排第481名，是他在8月6日來再次進榜。川普媒體科技集團（DJT）是社群平台「真實社群」（Truth Social）的母公司，DJT股價9月來暴漲近兩倍，讓川普帳面財產倍增。

DJT股價表現與川普當選機率息息相關。博弈網站Polymarket和PredictIt賭盤顯示，近幾周來川普贏得11月5日大選的機率激增。

與此同時，川普的身家也寫下7月22日來新高。美國總統拜登在7月21日退選，隨後改由副總統賀錦麗披掛上陣。