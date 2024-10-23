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影／小露一手！歐巴馬拉票大唱阿姆「經典饒舌曲」 全網嗨翻：拍子對嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
前總統歐巴馬近日在底特律造勢大會上，大唱饒舌歌手阿姆的經典歌曲《Lose Yourself》，讓許多人大吃一驚。圖／美聯社
前總統歐巴馬近日在底特律造勢大會上，大唱饒舌歌手阿姆的經典歌曲《Lose Yourself》，讓許多人大吃一驚。圖／美聯社

美國大選倒數不到兩周，川普賀錦麗紛紛使出渾身解數，為了獲得更多選民的支持。有外媒報導，前總統歐巴馬（Barack Obama）近日在底特律造勢大會上，大唱饒舌歌手阿姆的經典歌曲《Lose Yourself》，讓許多人大吃一驚。

據外媒《紐約郵報》報導，美國前總統歐巴馬與知名饒舌歌手阿姆近日一起出席造勢大會，期間歐巴馬指出，川普是個分裂者，「他分裂了這個國家，他根本不在乎，他和他那一些粉絲太可怕了」。與密西根州底特律有深厚淵源的阿姆則表示，人們不該害怕表達自己的意見，並呼籲大家記得投票。

之後，歐巴馬在演講時，竟唱起阿姆的經典歌曲《Lose Yourself》，立刻引起現場所有觀眾的驚呼。歐巴馬坦言，自己通常不會感到緊張，但在知名饒舌歌手後出場，讓他覺得有點不知所措。

歐巴馬的表演被許多人瘋傳，許多網友紛紛討論歐巴馬的饒舌實力，「歐巴馬嘗試說唱，可能是我這輩子見過最令人毛骨悚然的事情」、「歐巴馬為了大選太努力了吧」、「這真的太酷了」、「歐巴馬的拍子已經超過原曲節奏了」。

川普 歐巴馬 美國大選 賀錦麗

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