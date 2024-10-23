川普控英工黨「外國介選」暗助賀錦麗 首相施凱爾低調回應

美國共和黨總統候選人川普團隊今天在聯邦選舉委員會提出申訴，指控英國工黨「公然外國干預」美國大選，為民主黨賀錦麗助選。英國首相施凱爾低調回應，聲稱工黨在每次美國大選都派志工助選。

英國廣播公司（BBC）報導，申訴援引工黨與賀錦麗團隊接觸以及明顯志工服務的媒體報導，認為這相當於非法「獻金」。

根據英國廣播公司了解，在美國總統大選助選的工黨活躍人士，是以個人身分活動。

申訴援引報紙報導說，工黨相關人士已來到美國為賀錦麗助選。

申訴指出，根據這些報導，「可合理推論工黨提供非法外國捐獻，賀錦麗陣營也已接受」。

申訴信提及「華盛頓郵報」（Washington Post）報導說，雙方互相溝通，高級官員也曾私下會面。

此外，申訴也提及LinkedIn張貼的社群媒體貼文指出，一名工黨成員表示，「近100名」現任與前任工黨職員將前往美國戰場州。

工黨組織營運部主任巴特爾（Sofia Patel）的這則貼文還說，有提供10個「名額」，「我們將為您安排住宿」。

貼文之後似乎遭到刪除。

川普陣營這項申訴，還提及2016年澳洲工黨（ALP）派出代表為桑德斯（Bernie Sanders）助選的國際計畫，與此事做了比較。

在桑德斯案例中，澳洲工黨支付航班費用和每日津貼。

工黨將民主黨視為姊妹黨，7月4日在國會大選大勝，黨揆施凱爾（Keir Starmer）次日就任首相後，一直尋求與川普建立關係，9月訪問紐約期間曾前往川普大樓（Trump Tower）拜訪川普。

搭機前往南太平洋島國薩摩亞（Samoa）的施凱爾告訴記者，如果川普贏得11月5日大選，他不預期這項申訴會造成他與川普關係緊張，工黨志工「差不多」在每次美國大選都會這麼做。

「他們是在空閒時間活動，是以志工身分活動，我認為他們在那裏會與其他志工住在一起。」

「他們在之前的選舉這麼做，這次選舉也是這麼做，就是這麼簡單。」

根據美國聯邦選舉委員會（Federal ElectionCommission）規定，外國人是被允許擔任選戰志工，只要他們不支領津貼。

英國政黨官員和美國政黨官員接觸，也被視為正常的事。英國保守黨官員以前就曾與美國共和黨官員接觸。