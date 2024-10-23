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賀錦麗歷史性競選低調以對 稱「美國已準備好選出首位女總統」

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導
美國副總統賀錦麗。 美聯社
美國副總統賀錦麗。 美聯社

美國副總統賀錦麗今天表示，美國已經準備好要選出第一位女性總統，但對於自己的歷史性競選卻低調以對，只說想為一個被川普弄得「精疲力竭」的國家翻開新頁。

法新社報導，距離11月5日投票日僅剩2週，民調顯示民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）和共和黨候選人川普（Donald Trump）幾乎難分軒輊，目前兩人積極爭取搖擺州選票，並透過廣播、電視和播客拉抬選情。

賀錦麗在接受國家廣播公司（NBC）專訪時被問及美國是否準備好選出第一位女性總統時，她回答「絕對是」，但也提到她的競選是為了「翻開新頁」。

她說：「民眾對於川普本人及其做法，都感到筋疲力竭，因為所有一切都只關乎他自己。」

另一方面，川普在北卡羅來納州對著支持者發表演說時，則傳達了截然不同的訊息。

他對歡呼群眾說：「這次選舉是一個選擇，我們是否要再經歷4年的無能、失敗和災難，還是開始我們國家史上最偉大的4年。」

在造勢大會上，川普一再稱賀錦麗及其競選搭檔華茲（Tim Walz ）是笨蛋。

無論大選結果如何，美國選民11月5日都將創造歷史：若不是選出第一位女性總統，就是選出第一個被定罪的重罪犯入主白宮

川普 白宮 美國大選 華茲 賀錦麗

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