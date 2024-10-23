美選戰逼近 兩黨候選人尋求教會支持

投票日不到兩週，川普與賀錦麗開始爭取教會爭取支持。上週日，美國副總統賀錦麗參加喬治亞一間教會聚會，共和黨候選人川普則出席天主教會募款活動。學者指出，雖然兩人仍極力爭取基督徒的支持，但今年選戰信仰議題已未如以往受到熱烈討論。

兩位候選人皆出席活動

據《基督教廣播網》報導，週日民主黨候選人賀錦麗在亞特蘭大「新生傳道浸信會」致詞時表示，「信仰與良善密不可分，這在保護我們神聖的投票權和動員民眾前往投票時尤其如此。」

上週川普則前往「艾爾弗雷德•E•史密斯紀念基金會晚宴」(Alfred E. Smith Memorial Foundation Dinner)舉辦的天主教募款活動，並獲邀發表30分鐘演說。由於對手賀錦麗並未親自出席僅以影片取代，他則藉機嘲諷表示，「我的對手認為她不用到場，這是極其不尊重的行為。」

賀錦麗認信仰引導生活

據《NBC新聞》報導，賀錦麗前往「新生傳道浸信會」參加禮拜時，副手華茲是前往密西根一間教會爭取選民支持。賀錦麗在教會分享信仰如何引導人們的生活，她表示，「當前方道路不清時，是我們的信仰引領我們前進，因為我們將信心放在那看不見但卻是真實的事上。」

有別於前總統歐巴馬競選時，宗教最受討論的話題之一，根據皮尤研究中心調查，自歐巴馬卸任以後的8年，美國社會變得更加世俗化，高達28%成人自認為是無宗教信仰，比率超過基督徒和天主教徒。2007年歐巴馬競選時，該族群僅佔16%。

歷史學家貝斯克羅斯認為，美國人現在對於信仰與政治人物之間關係的看法，已經有所頓悟。他指出，「我們從許多看似虔誠的政治人物身上學到了，他們並沒有真正遵守信仰的教義。於是對許多人來說，宗教的虔誠度已不再能夠代表某人的個人品格。」

政治立場勝過信仰

維拉諾華大學神學系教授法吉歐利也認為，由於賀錦麗與川普以及各自的副手宗教背景組成複雜，在政治上，會比拜登的天主教信仰更難向信仰族群「推銷」。

雖然川普陣營大部分受到基督徒支持，但他們主要是基於共同的政治立場，而非信仰上的連結。皮尤報告就指出，今年稍早表態支持川普的民眾，僅有8%的人認為他「非常」虔誠。

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