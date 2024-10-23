川粉長期被低估 民調糾纏不利賀錦麗

由於過去兩屆美國總統選舉民調預測與投票結果都顯示，民主黨總統候選人支持度被高估，曾2度參選的共和黨候選人川普在搖擺州的數字更是被低估，美國媒體與民調專家指出，如果今年出現同樣誤差，形勢對賀錦麗比較不利。

美國選民11月5日將決定誰是下屆總統，另一個輿論關切的議題是，今年媒體民調準確度是否如同前兩屆繼續翻車？

2020年，綜合主要民調數字的538網站（Fivethirtyeight.com）選前最後公布的全國性民調，拜登（Joe Biden）當時領先川普（Donald Trump）8.4個百分點；同樣綜合各家民調的RealClearPolitics預測，拜登領先7.9個百分點，但投票結果為領先4.5個百分點。

538網站2020年的翻車民調在7個搖擺州與投票結果差距更劇烈，威斯康辛州預估拜登領先8.4（以下均為百分點），結果僅有0.6，賓州領先5.1，結果為1.2，密西根州領先7.3，結果為2.8，亞利桑那州領先2.6，結果為0.3，喬治亞州領先1.2，結果為0.2，內華達州領先5.3，結果為2.4，北卡羅來納州領先1.8，結果為1.3。

當時由於開票數字與民調差距過大，川普陣營陸續在喬治亞州、亞利桑那州與威斯康辛州等地提出重新驗票與爭議選票訴訟，拜登驚險勝選。

2016年，川普與前國務卿希拉蕊．柯林頓（HillaryClinton）的民調數字與投票結果，同樣出現民主黨支持者被高估的現象。

至今各家民調在全美及搖擺州都顯示差異不大，領先多在2個或1個百分點以下。

國家廣播公司（NBC）數據記者科納基（SteveKornacki）指出，今年同樣有民調可能再度翻車的臆測，如果川普支持者一如往年在調查中「被消失」，川普將會大勝。但如果民主黨支持者被忽視，賀錦麗（Kamala Harris）目前的狀態相當穩。

科納基認為上述推測值得討論，但可以確定的是，以不具大學學歷白人選民為主的多個州民調準確度失真，當中包括威斯康辛州與密西根州，2州民調都與選舉結果出現懸崖式落差。

華爾街日報（Wall Street Journal）分析，民調專家2020年後致力找出難以接觸的選民，測試新的統計技術，改善預測準確度，但專家們都不排除民調翻車重演的可能性。

有專業民調協會指稱今年會是美國40年來預測最不準確的一屆，包括非裔與拉丁裔男性選民轉向川普，線上民調過度使用等，都是造成錯誤預測的源頭。