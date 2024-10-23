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拜登在美選前2周又失言！稱川普應該「被關押」惹議

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統拜登。法新社
美國總統拜登。法新社

距離美國總統大選僅剩14天時，總統拜登22日出席活動向民主黨人催票時，稱川普應該入獄．引發廣泛爭議。

拜登在新罕布什爾州康科德（Concord）的民主黨競選辦公室說，「我們必須把他關起來」，現場隨即響起掌聲長達4秒。拜登說：「用選舉把他關起來。把他鎖在門外。這是我們必須做的。」

川普競選團隊發言人萊維特（Karoline Leavitt）在聲明中表示，拜登剛承認了，他和賀錦麗的計畫一直是在政治上迫害他們的對手川普，因為他們無法公平公正地擊敗他。痛批賀錦麗、拜登政府是對民主的真正威脅，呼籲賀錦麗譴責拜登的可恥言論。

此前，賀錦麗在競選活動中一直小心處理與「把他關起來」類似的口號，她呼籲將這些問題交由法庭處理。

川普2016年競選總統時曾多次在集會中，向人群高呼「把她關起來」，他指的是當時的民主黨候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）。

川普 拜登 美國大選 賀錦麗

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