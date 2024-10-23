選情膠著！路透最新民調曝：賀錦麗46％穩定領先、川普43%

距離美國總統大選僅剩2周，路透╱益普索最新民調顯示，民主黨總統候選人、副總統賀錦麗支持度46%，領先共和黨對手、前總統川普3個百分點。

賀錦麗最新支持度較上一次民調微升1個百分點，與川普的差距持平。民調顯示，選民對經濟和移民問題持悲觀態度，普遍支持川普的處理方法。調查中約70%受訪選民認為生活成本方向錯誤，60%指經濟發展方向錯誤，65%的人表示移民政策也是如此。

46%受訪者認為，川普處理經濟問題較好，38%人認為賀錦麗較好。移民問題上，川普以48%領先賀錦麗的35%。

民調還發現，選民被問及新總統上任前100天內該重視的議題時，35%人認為應優先處理移民問題，11%人提到收入不平等，10%人則指醫療保健和稅收。

然而，在「政治極端主義」和「民主制度威脅」的問題上，川普表現太差，賀錦麗以42% 比35%領先。同時她的支持婦女墮胎政策和醫療保健政策，也是主要優勢。