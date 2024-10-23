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拜登赴新罕州催票 批川普威脅民主應遭政治關押

中央社／ 新罕布什爾州康科德22日綜合外電報導
現任總統拜登今天在新罕布什爾州競選辦公室向民主黨人催票時表示，共和黨候選人川普對民主構成威脅，應該遭到「政治」關押。(路透)
現任總統拜登今天在新罕布什爾州競選辦公室向民主黨人催票時表示，共和黨候選人川普對民主構成威脅，應該遭到「政治」關押。(路透)

美國將於11月5日舉行大選，現任總統拜登今天在新罕布什爾州競選辦公室向民主黨人催票時表示，共和黨候選人川普對民主構成威脅，應該遭到「政治」關押。

路透社報導，拜登在新罕布什爾州康科德（Concord）的民主黨競選辦公室說，「我們必須把他關起來」，現場響起掌聲。拜登說：「將他政治關押。把他鎖在門外。這是我們必須做的。」

拜登表示，身為共和黨候選人的前總統川普想要無視美國憲法保障。他說，如果川普擊敗民主黨候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris），「我們的民主將陷入危急關頭」。

川普2016年競選總統時曾多次在集會中，向人群高呼「把她關起來」，他指的是當時的民主黨候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）。

今年，在支持賀錦麗的集會中，力挺她的人群有時也會高喊「把他（川普）關起來」。川普因掩蓋2016年美國總統大選前夕支付豔星「暴風女」丹尼爾斯（Stormy Daniels）封口費，而面臨偽造商業紀錄等34項重罪全部有罪，並且被控試圖非法推翻2020年總統大選敗選結果。

然而，尋求在2024年大選擊敗川普的賀錦麗不願陷入口水戰，她說司法部會處理相關問題。

川普 拜登 美國大選 賀錦麗

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