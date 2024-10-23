美情報部門示警：若賀錦麗當選 俄羅斯恐煽動示威

美國情報總監辦公室22日釋出報告，指中國大陸、俄羅斯和伊朗考慮在美國選後煽動分裂與暴力；若民主黨總統候選人賀錦麗勝選，支持共和黨總統候選人川普的俄羅斯會採取進一步示威活動。

情報部門釋出報告之外，情報官員也對部分媒體簡報選舉安全議題，路透報導，美國示警外國行為者考慮動用人身攻擊或暴力以及散布假訊息，來干擾選舉過程。

情報官員表示，「外國行為者，特別是俄羅斯、伊朗和中國，依然意圖煽動分裂言論，來分化美國人並破壞美國人對民主制度的信心。」中俄伊三國從過去的美國選舉中汲取經驗，進一步準備好把握機會升高動盪。

情報官員點名俄羅斯，稱俄國更希望川普入主白宮，他們積極尋求破壞賀錦麗的選情，包含若干針對賀錦麗副手華茲的虛假社群平台貼文，以及針對賀華的虛假影片，都被認為是俄羅斯的手筆。

官員評估，若賀錦麗勝選，他們預估俄羅斯方面會煽動示威。

此外，伊朗被指控為透過網路誹謗川普，官員示警，有些外國行為足以煽動示威者在選後採取暴力行動，特別是伊朗與俄羅斯。

官員表示，目前並未發現中俄伊三國合作影響美國選舉，此外，即便這些外國行為者想擾亂美國大選，美國的投票機制依然安全，他們無法改變選舉結果。

路透報導，國家情報委員會釋出的備忘錄顯示，幾乎可以確定的是外國行為者會放大選舉違規的虛假指控，利用網路攻擊和間諜行動來破壞公部門和媒體網站，讓外界對大選結果感到困惑，還會散布有關計票過程的假訊息，特別是針對那些選戰將當激烈的區域。

中國大陸大使館發言人稱，中方無意干預美國選舉，也希望無論誰勝選均能致力於發展強健的中美關係；俄羅斯大使館與伊朗駐聯合國使團並未回應評論請求，俄伊曾駁斥美方所謂干預選舉的指控。