賀錦麗訪3搖擺州 川普固樁北卡

距離十一月五日美國總統大選只剩兩周，民主黨總統候選人賀錦麗廿一日與懷俄明州共和黨前聯邦眾議員麗茲．錢尼共同訪問三州，爭取共和黨溫和派支持；共和黨總統候選人川普則前往北卡州颶風災區勘災，批評聯邦政府救災不力。

美聯社報導，賀錦麗與錢尼告訴對川普感到不安的選民，川普是必須從美國政治中清除的「惡勢力」。

錢尼在密西根州底特律郊外的羅亞爾奧克鎮說：「你們可以憑良知投票，不必告訴任何人，十一月五日將會有數百萬共和黨人這麼做。」

兩人跨黨派造勢活動始於賓州費城郊區，途經密西根州，並在威斯康辛州密爾瓦基附近畫下句點，凸顯民主黨聚焦戰場州的溫和派郊區選民。

在賓州馬爾文的活動中，賀錦麗表示，川普「一直利用總統權力貶低與分化我們」，「人們對此感到疲乏」。

錢尼是前副總統錢尼的女兒，她參與國會調查川普涉入二○二一年一月六日國會暴亂，而被逐出共和黨，兩年前爭取連任時在黨內初選落敗。

錢尼說，讓「乖僻、不穩定」的川普執行外交政策，她感到憂心忡忡，「我們的敵人知道，他們玩弄川普，我們擔不起這個風險」。

川普廿一日透過社群媒體痛批錢尼，稱她「愚蠢至極」，並指責她是「戰爭鷹派」。

川普廿一日走訪遭颶風海倫重創的北卡州，海倫肆虐北卡造成九十五人死亡。川普以受災房屋為背景發表演說，讚揚災民的韌性，並抨擊拜登政府的反應，他說：「該區許多人民感到無助，覺得被政府拋棄；在北卡絕望時刻，人民的回應比聯邦政府給的更多」。

川普曾兩度拿下北卡州，但他目前在該州支持度與賀錦麗不相上下。

今年美國大選選情緊繃，將在幾個搖擺州定勝負。美國各媒體將亞利桑那、內華達、威斯康辛、密西根、賓州、北卡、喬治亞列為今年大選七大關鍵搖擺州，賀錦麗與川普在這七州民調差距都在兩個百分點以內，因此兩人在選戰倒數之際都安排勤跑這幾州。