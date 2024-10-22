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川普賀錦麗搶拉丁裔選票 皆主打經濟政策但方式迥異

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導

美國總統大選民主與共和兩黨候選人賀錦麗川普都認為，為了爭取拉丁裔民眾選票，主打經濟政策能帶來最大贏面。但兩人的做法卻大不相同。

美聯社報導，現任美國副總統的賀錦麗（Kamala Harris）今天下午將接受美國西語電視台「世界電視台」（Telemundo）的訪問，她打算強調自己的施政計畫如何能為拉丁裔男性創造更多發展機會。這是從十幾場專門座談會和民調得出的策略。

賀錦麗希望吸引選民關注她提出讓註冊職訓勞工（registered apprenticeship）名額提高1倍的計畫，以及強調她會如何讓某些聯邦政府職位取消學士學歷要求，並鼓勵民間雇主跟進。

此外，她還打算提供100萬家小型企業可寬免貸款（forgivable loan），每家最高有價值2萬美元（約新台幣64萬元）的額度。

曾任美國總統的川普（Donald Trump）今天同樣有鎖定拉丁裔選民的行程，他將在佛羅里達州大城邁阿密近郊的多羅（Doral）與舉行1場圓桌座談。根據競選團隊說法，川普將論證在他執政時，拉丁裔民眾的就業、薪資和持有住房人數都增加。

川普的競選團隊還說，他將辯析賀錦麗與美國現任總統拜登（Joe Biden）造成的高通貨膨脹，使得拉丁裔民眾無法擺脫困境，而「川普是唯一能讓美國再度繁榮的候選人」。

川普上週參加美國西語電視台「環球電視台」（Univision）的與民有約節目時，主要宣傳詞便是美國經濟在他任內表現絕佳。

他說：「（當時）我們的經濟是我國史上最棒的。現在我們有的卻是糟糕的經濟，主要因為通膨，因此（我上台後）我們將會擺脫通膨。」

美國拉丁裔男性民眾傳統上挺民主黨，但若這個傾向減弱，有可能在賓州、亞利桑那州和內華達州等幾個州扭轉選情，因此川普和賀錦麗陣營皆認為，這類選民可能構成成敗關鍵。

川普自認已打進拉丁裔男性支持圈，賀錦麗的團隊則努力在選前最後2週鞏固票倉。究竟誰能勝出，可歸結為1個問題：川普當總統時的回憶，或賀錦麗承諾的新政，哪個更能動員這類選民投下去。

川普 美國大選 賀錦麗

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