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網路賭盤 重押川普勝選

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

在距離美國大選投票日僅剩兩周之際，最新民調顯示，賀錦麗以46%比43%的微弱優勢領先川普，與一周前的結果相差不遠，進一步證明選情異常膠著。不過網路賭盤重金押注前美國總統川普勝選。

路透／Ipsos一項為期六天的最新民調顯示，賀錦麗以46%比43%微幅領先川普，與一周前的民調結果45%比42%相差無幾。

然而在加密幣預測市場平台Polymarket，川普的勝率飆升至63%，遠勝賀錦麗的37%。其他預測市場如Kalshi和PredictIt，也呈現川普當選機率較高的結果。而Polymarket的四個帳戶重金押注川普勝選，下注總額已從18日的3,000萬美元增至21日上午的近4,130萬美元。Polymarket的投注者已在這場總統大選中下注11億美元。

知情人士18日告訴路透，這四個帳戶由多人或一人持有，且非美國人。這引起了社群媒體用戶和預測市場專家的質疑，即大額押注是否正在影響市場，或預測市場是否只是更好的領先指標。

美國商品期貨交易委員會主席貝南21日表示，押注選舉「讓我們陷入非常艱難的境地，這讓我們成為選舉警察」。他說，國會應該權衡是否允許與選舉相關的博弈，並指出「我們不希望讓民主和選舉陷入危險之中」。

川普 美國大選 賀錦麗

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